Das Landratsamt warnt die Privatwaldbesitzer vor dem Borkenkäfer, denn lange Trockenphasen sowie Sturmhölzer haben in den vergangenen Jahren im Landkreis Sigmaringen zu einem Anstieg von Schäden des Käfers geführt.

„Borkenkäfer, die den Winter überstanden haben, machen sich im Frühjahr auf die Suche nach Wirtsbäumen. Dort bohren sie sich ein und legen unter der Rinde ihre Eier ab. Wenn die Fichten durch Trockenheit geschwächt sind, können sie den Angriff der Käfer nicht mehr abwehren“, erläutert Stefan Kopp, Leiter des Fachbereich Forst beim Landratsamt. Er empfiehlt Waldbesitzern, den ganzen Sommer im zweiwöchigen Tonus ihre Fichtenwälder und liegengebliebenes Holz auf Käferbefall zu kontrollieren.

Ein Indiz für den Käferbefall eines Baums ist ein vermehrter Harzfluss am Stamm, vor allem an der Krone und besonders stark gefährdet sind liegende Sturmhölzer sowie Holzpolter, die am Wegrand liegen. Auch die Pfullendorfer Förster sind derzeit in den Wäldern unterwegs, um nach Bäumen mit Borkenkäfer-Befall Ausschau zu halten.

Aktuell können nach Angaben von Jürgen Seyfried, Förster und Umweltbeauftragter bei der Stadt Pfullendorf noch keine Aussagen über die Intensität des Käferbefalls getroffen werden, aber es seien schon mehrere kleine Käfer-Nester mit bis zu 30 Bäumen entdeckt worden. "Das ist zum jetzigen Zeitpunkt doch etwas besorgniserregend", ergänzt der städtische Förster, dass in den vergangenen Jahren bis zu 25 Prozent des Holzeinschlages aus Käferholz bestanden. Jetzt hänge alles vom Witterungsverlauf ab, und ob weitere heiße Wochen die Ausbreitung des Schädlings begünstigen. Er appelliert an die Privatwaldbesitzer, besonders bei ihren Kieferbeständen, intensiv nach dem Käfer Ausschau zu halten.

Nach den Vorgaben des Landeswaldgesetzes muss die Ausbreitung von Käferhölzern minimiert, befallenes Holz regelmäßig identifiziert, sofort aufgearbeitet und unschädlich gemacht werden. Wenn dies nicht erfolgt, wird durch den Fachbereich Forst ein sogenannter „forstrechtlicher Hinweis“ gegeben und dem Waldbesitzer für die Aufarbeitung eine Frist gesetzt. "Dies erfolgt aktuell in einigen Fällen", ergänzt Kopp.

Wenn ein Waldbesitzer seinen Kontrollpflichten nicht nachkommt, könnte er mit einem Schadenersatzanspruch eines Nachbarn konfrontiert werden. Nach Angaben der Forstbehörde ist aber sehr schwierig, einen eindeutigen Nachweis zu erbringen, aus welchem Nachbarwald konkret Borkenkäfer eingeflogen sind.

Borkenkäfer

Der Käfer wird auch Buchdrucker genannt, weil die seitlichvom "Muttergang" des Weibchens abgehenden Larven-Gänge an die Zeiten eines aufgeschlagenen Buches erinern. Der Buchdrucker misst 4 bis 5,5 Millimeter. Die Deckflügel sind braun, die Brust schwarzbraun. Die Käfer schwärmen ab Mitte April aus, um sich fortzupflanzen. Die von den Männchen vor allem in Fichten begatteten Weibchen bohren sich in den Bast und legen ihre Eier in Seitengängen ab. Über Larve und Puppe bildet sich der Käfer. Der Buchdrucker gehört zu den sogenannten Rindenbrütern. Sie leben vom Bast noch nicht abgestorbener Bäume und töten dadurch eben diese befallenen Exemplare.

Kennzeichen des Befalls

Braunes Bohrmehl auf der Rinde, unter Rindenschuppen, auf Spinnweben, am Stammfuß und auf der Bodenvegetation. Harztröpfchen und Harzfluss am Stamm, vor allem am Kronenansatz. Helle Flecken auf der Rinde durch die Tätigkeit der Spechte, wodurch größere Rindenstücke abfallen und das helle Splintholz sichtbar wird. Charakteristische Fraßbilder unter der Rinde, Rötung und Abfall grüner oder roter Nadeln.

Holzmarkt

Aufgrund der guten Baukonjunktur bestehen für die Sägewerke gute bis sehr gute Absatzmärkte für gesägtes Holz. Dennoch ist mit einem starken Rückgang der Preise für Fichtenrohholz zu rechnen. Die vor allem in anderen Bundesländern massiven Sturmholzanfälle aus den Winterorkanen drücken in ganz Deutschland auf den Markt. Aktuell steht viel Rundholz zur Verfügung, sodass die Sägewerke auch an die Grenze ihrer Verarbeitungskapazität kommen. Gleichzeitig fällt bereits jetzt Käferholz an und erwarten Forstleute und Verarbeiter weitere Käferschäden. Deshalb werden aktuell deutlich schlechtere Preise bezahlt oder in Aussicht gestellt, als noch im vergangenen Quartal. Des Weiteren ist der sogenannte Abfluss bereits eingeschlagener Hölzer gebremst und deswegen sollte aktuell kein Einschlag von Frischholz mehr erfolgen.