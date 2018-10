Der Kreis Sigmaringen galt bisher gewissermaßen als Rebell, weil er sich bis zum Schluss als einziger in Baden-Württemberg einer getrennten Biomüllerfassung verweigerte. Nun aber beugten sich die Kreisräte bei einer Sitzung des Werksausschusses Kreisabfallwirtschaft dem Druck des Umweltministeriums. Sie empfahlen, bei einer Gegenstimme, dem Kreistag am 22. Oktober, der Einführung der Biotonne oder eines alternativen Sammelsystems zuzustimmen. Konkrete Ideen dazu gibt es freilich nicht. Sobald der Kreistag den Grundsatzbeschluss gefasst hat, würden die Möglichkeiten ausgelotet.

Denkbar wäre, so Landratsamtssprecher Tobias Kolbeck, neben dem bekannten Holsystem (Biotonne) etwa ein Bringsystem, bei dem die Bürger ihre Bioabfälle auf Recyclinghöfen entsorgen können. Welche Alternativen hierzu es noch geben könnte, würde nach einem positiven Kreistagsbeschluss näher untersucht.

Landrätin Stefanie Bürkle machte vor dem Ausschuss deutlich, dass sie mit ihren Argumenten im Umweltministerium nicht "auf offene Ohren gestoßen" sei. Auch der Hinweis, aufgrund der ländlichen Siedlungsstruktur und der vorhandenen Kompostierleistung der Bevölkerung dementsprechend anders aufgestellt zu sein, habe die Landesbehörde nicht umgestimmt. Überzeugt hätten auch nicht zwei vorgenommene Sortieranalysen in den Jahren 2013 und 2017, bei denen "biogene Stoffe weit unterdurchschnittlich" festgestellt wurden, so die Landrätin, nämlich sieben bis 15 Kilogramm pro Einwohner und Jahr. Somit sei bedeutend weniger Biomüll angefallen wie in anderen Landkreisen. Aber Gutachten für einen Widerspruch kämen teuer, der Ausgang eines Rechtsstreits wäre ungewiss. Das einzig Positive sei, so Bürkle, dass das Umweltministerium nicht auf die Einführung einer Biotonne poche, "sprich: andere Varianten in einem Bringsystem denkbar wären!"

Einen scharfen Ton schlug Thomas Kugler, CDU-Fraktionschef im Kreistag, an: "Hier wird mit Kanonen auf Spatzen geschossen." Die Maßgabe sei an "Zynismus und Dreistigkeit nicht zu überbieten", wetterte er über die vom Grünen Franz Untersteller geführte Behörde, deren Haltung "schwach und respektlos" und reine "Prinzipienreiterei" sei: "Unser Müllsystem hat sich so entwickelt, das es seit Jahren kostengünstig ist. 60 Euro an Mehrkosten, das ist eine spürbare Steigerung", sagte Kugler und der ökologische Aspekt bleibe auch außen vor. Den Hinweis des Ministeriums, dass die bisher erhobenen Müllgebühren (114 Euro gegenüber 150 Euro im Landesschnitt für einen Vier-Personen-Haushalt) fand er deplatziert.

Der CDU-Fraktionschef empfahl eine saubere Aufarbeitung, nicht im vorauseilendem Gehorsam, sondern unter der Prämisse, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Man müsse der Aufforderung des Ministeriums nachkommen, "ansonsten droht uns die Keule vom Land." Aus seiner Fraktion scherte nur Thomas Zimmerer aus – er ist selber Landwirt, und für die Landwirtschaft sei dies unzumutbar: "Ich stimme dagegen, wir wollen das nicht mit uns machen lassen."

Jürgen Ott, Sprecher der Freien Wähler, pflichtete Kugler bei und bekundete: "Wir fügen uns, aber nicht aus Überzeugung. Klagen macht keinen Sinn." Matthias Seitz, Redner der SPD-Fraktion, fand den Hinweis des Ministeriums zynisch, dass sich der Kreis eine Müllgebührenerhöhung leisten könne. Er plädierte für eine konstruktive Herangehensweise: "Wir können nicht das letzte gallische Dorf bleiben." Lothar Braun-Keller von den Grünen differenzierte: Er sehe auch das Problem, dass das Eigenkompostieren als sehr kritisch angesehen würde. Das Umweltministerium könne aber auch gelobt werden, da es die Wahlfreiheit der getrennten Biomüllsammlung ermögliche.

Gesetzliche Pflicht Das Kreislaufwirtschaftsgesetz enthält seit 1. Januar 2015 die Pflicht, Bioabfälle getrennt zu sammeln. Dem Landkreis Karlsruhe wurde im Juli 2017 die verwaltungsrechtliche Verpflichtung zur Einführung einer getrennten Biomüllsammlung angedroht. Mit Blick auf die nachdrückliche Haltung des Umweltministeriums erklärte sich Karlsruhe bereit, häusliche Bioabfälle getrennt zu erfassen. Der Alb-Donau-Kreis hat sich im Juli dieses Jahres entschieden, eine flächendeckende Biomüllsammlung einzuführen. Die Umsetzung soll im Rahmen einer Rückdelegation der Abfallentsorgung auf den Landkreis im Jahre 2023 erfolgen. Für den Landkreis Sigmaringen haben Landrätin Stefanie Bürkle und Umweltminister Franz Untersteller ihre Standpunkte in der Sache mehrfach ausgetauscht. Dabei sei deutlich geworden, so die Landrätin, dass das Ministerium eine Sonderstellung des Landkreises Sigmaringen nicht anerkennt. Es ginge davon aus, dass auch hier eine Pflicht zur getrennten Sammlung von häuslichen Bioabfällen besteht. Außerdem habe es mitgeteilt, verwaltungsrechtliche Maßnahmen in Erwägung zu ziehen, sofern der Landkreis zeitnah keine freiwilligen Aktivitäten zur Planung und Umsetzung zeigt. (jüw)

