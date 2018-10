von Stefanie Lorenz

Stilecht feierten am Samstagabend zahlreiche Gäste eine 20er-Jahre-Party im ausverkauften Café Moccaflor. Wir zeigen die schönsten Bilder und Kostüme der Gala.

Bild: Lorenz, Stefanie

Sie sorgten im ausverkauften Café Moccafloor für einen tollen Abend: Maja Krimmer, Necla Mack, Carina Joos und Aline Witschel (von links). Beim Feiern im eleganten Stil der 20er Jahre hatte Aline Witschel das Gefühl, "dass sich alle anders bewegen, fröhlicher und glücklicher sind und schöner aussehen".

Bild: Lorenz, Stefanie

Das Flair der 1920er Jahre begeistert Julia Rossknecht, Theresa Ruther, Caroline Pinkus, Mona Fischer und Romina Haas (von links). Dass das Leben damals etwas Leichtes hatte, obwohl die Menschen erst wenige Jahre zuvor schlimme Erfahrungen im Ersten Weltkrieg gemacht hatten, beeindruckt die jungen Pfullendorferinnen.

Bild: Lorenz, Stefanie

Stilvolle Partys mit viel Eleganz und guter Geschmack, das assoziieren Alex und Nicole Theilig (links) sowie Sandra und Andreas Reddemann mit den 20er Jahren. Die Menschen damals wussten, wie man feiert und sich dafür schön macht, sind sich die vier einig und wünschen sich ein bisschen von dem Flair dieser Jahre für unsere heutigen Zeit zurück.

Bild: Lorenz, Stefanie

Kraft durch Musik und Kultur: Dass die Menschen in den 20er Jahren trotz Kriegserfahrungen die Hoffnung nicht aufgegeben haben, beeindruckt Bianca Rauschenberger-Großmann und ihren Mann Michael. "Dieser unsagbare Drang nach positiver Veränderung" sei etwas, das man aus dieser Zeit mitnehmen könne.

Bild: Lorenz, Stefanie

Wie sich Frauen in den 20er Jahren entwickelt haben, fasziniert Beate Jäger, Susanne Künstle und Christine Blodig (von links). Sie seien nicht so spießig und eigentlich freizügiger als die Frauen heute gewesen, ist die Meinung der Pfullendorferinnen. Die Frauen hätten sich damals getraut, alleine im auffälligen Glitzerkleid zu flotter Charleston-Musik zu tanzen.

Bild: Lorenz, Stefanie

Ein Hoch auf die goldenen Zeiten! Zeiten, in denen Frauen sich noch so richtig elegant in Schale geworfen haben. Das meinen jedenfalls Walter Schultheiß, Holger Potsch und Erwin Künstle (von links). So fanden die drei Gentlemen am Samstagabend im Café Moccaflor nur lobende Worte für die Kleider der Damen.

Bild: Lorenz, Stefanie

Sabine und Karl Krom waren schon vor vier Jahren bei der 20er-Jahre-Gala dabei. "Das hat uns so gut gefallen, dass wir heute wiederkommen", erzählte Sabine Krom. Heute würden die meisten Menschen in Alltagskleidern auf Partys gehen. Dass man sich damals zu so einem Anlass mit viel Mühe herausgeputzt hat, finden die beiden toll.

Bild: Lorenz, Stefanie

Durch den Gala-Abend swingten auch Magdalena Schneider und Marcel Eisert. Ihnen hatte es besonders die Musik der 20er Jahre angetan. Im Moccafloor sorgte die Jazz Combo um Linda Kyei mit ihrer samtweichen Stimme für Gänsehaut, begleitet von den Musikern Sascha Kommer und Andrew Andrews. Später legte die DJ-Crew von MPC auf.

