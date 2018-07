von SK

Was macht den Reiz und Fahrspaß beim Motorradfahren aus? Das Dröhnen der Motoren oder der Wind, der vorbeizieht? Welche Emotionen gehen mit Motorradfahren einher? Darüber geraten bestimmt auch die Tausende Biker und Besucher bei den Seepark-Biker-Days von Freitag bis Sonntag, 13. bis 15. Juli, ins Schwärmen. Als überregionales Motorrad-Event haben sich die Biker Days in ihrer achten Auflage über Süddeutschland hinaus etabliert. Unter dem Motto "Ride in & Rock on" feiern Motorradbegeisterte mit Ausfahrt, Shows, Live-Bands und Händlermeile eine dreitägige "Mega-Biker-Party".

Rock, Rock'n'Roll und Heavy Metal

Am Freitag, 13. Juli heißt es ab 17 Uhr Willkommen in der Wikingbar. Um 20.15 Uhr greift die Band Audesno in die Stahlsaiten und spielt Rockhits der 80er Jahre. Keine Chance, den roldenen Zeiten des Rock'n'Roll zu entkommen, geben ab 22.15 Uhr "The Weight". Um 0.15 Uhr greifen die kraftvollen "The Woodpeckers" an. Die Coverrockband will mit Rock- und Heavy-Metal-Klassikern von Bon Jovi, Iron Maiden und AC/DC eine Riesenparty feiern.

Country, Rock und 50er Jahre

Am Samstag, 14. Juli eröffnet nach dem Frühstück ab 10 Uhr die Händlermeile. Um 14 Uhr startet die Biker-Ausfahrt. Mit ihrer Teilnahme und einer freiwilligen Spende unterstützen die Biker die Dennis-Kayser-Stiftung aus Hagnau. Diese unterstützt krebskranke Kinder und Jugendliche sowie Hospizeinrichtungen. Der Country-Shooting-Star Jessica Lynn aus New York wird als Nachfolgerin von Shania Twain gehandelt. Sie erobert ab 17 Uhr die Bühne und ab 21 Uhr ist das Trio Crekko zu hören Mit Haartolle und Kontrabass erwecken "The Monroes" ab 23 Uhr die 50er Jahre zum Leben. Doch noch können die Biker das Nachtlager nicht aufschlagen. Um 1 Uhr wollen die "Meisterrocker" die Bühne abräumen.

Country und Singer-Songwriter

Am Sonntag, 15. Juli öffnet die Händlermeile erneut um 10 Uhr im Anschluss an das Biker-Frühstück. Wer am Samstag Jessica Lynn verpasst hat, hat dazu um 12 Uhr nochmals die Chance. Um 14 Uhr betritt Brian Chartrand zum Abschluss die Festivalbühne.

Das Wochenendticket kostet 25 Euro. Das Ticket für Freitag ist für 12 Euro zu haben, am Samstag kostet es bis 18 Uhr 6 Euro, danach 18 Euro. Am Sonntag ist der Eintritt frei.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein