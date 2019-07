Pfullendorf (kaj) Am Wochenende wird in Pfullendorf ein unverwechselbares Motorengeräusch zu hören sein: der satte Sound von Harley Davidson Motorrädern und anderen Bikes. Die Biker Days von Freitag, 5.¦Juli, bis Sonntag, 7.¦Juli, sind seit Jahren ein Event – nicht nur für Biker. Unter dem Motto „Ride in & Rock on“ dreht sich alles um Motorräder, Zubehör und was zu einem Biker-Leben von Tätowierungen bis Lackierungen alles so dazu gehört. Zahlreiche Aussteller präsentieren ihre Produkte und Dienstleistungen.

Bei den 8. Biker Days im vergangenen Jahr verzeichneten die Veranstalter einen Besucherrekord. Motorradfahrer und –fans aus ganz Süddeutschland, aus Österreich und der Schweiz hatten drei Tage lang das Flair im Seepark genossen – das Blitzen von Chrom, rockige Musik, Gespräche mit Gleichgesinnten über Chopper, Cruiser, Hot Rods, Old School, Off Roader...

„Die musikalischen Highlights auf der Open Air-Bühne und im Zelt sind alleine die Fahrt nach Pfullendorf wert“, betonen Henrik Sigurdson, Helgi Kolvidsson und Thomas Schwert von der Organisationsleitung. Mit Rock´n Roll, Heavy Classic Rock, Rockabilly, Country- und Hardrock sind diverse Genres vertreten. Die Bands versprechen, ordentlich Dampf zu machen. Dangerous, Killer und Motorjesus geben am Freitag zum Auftakt ordentlich Gas. Jessica Lynn, Razzmattazz, Heaven in Hell, Kris Barras und Hells Bells werden dem Publikum am Samstag kräftig einheizen. Am Sonntag spielen nochmals Jessica Lynn und Road Sting Army.

Ausfahrt für guten Zweck

Ein Höhepunkt für viele ist die gemeinsame Biker-Ausfahrt am Samstag um 14 Uhr. „Ein garantierter Kurvenspaß bei wenig Verkehr in einer atemberaubenden Landschaft. Dieses Mal hoffen wir auf noch mehr Teilnehmer, weil wir wieder Spenden-Aktionen geplant haben“, so die Organisatoren. Die freiwillige Teilnahmegebühr wird direkt weitergereicht an die Radio 7-Drachenkinder, Biker für Kinder und Barber Angels. „Also rauf auf den Bock und ab nach Pfullendorf“, freuen sich Kolvidsson, Schwert und Sigurdson aufs Wochenende.

Eintritt

Mit 25 Euro für alle drei Tage (Einzelkarten Freitag: 12 Euro, Samstag: 18 Euro, Sonntag: freier Eintritt) kann der Besucher von Freitag ab 17 Uhr bis Sonntag um 17 Uhr auf dem Festgelände Party machen. Camping kostet 8 Euro pro Nacht und 15 Euro fürs Wochenende. Die Veranstalter weisen darauf hin, dass Security rund um die Uhr für größtmögliche Sicherheit sorgt.