Nach 30 Jahren, in denen Winfried Burr und Siegfried Klaiber als Musiker gemeinsam auf der Bühne standen, folgte nun in Pfullendorf das Abschiedskonzert. Etliche Besucher waren gekommen, um die unverwechselbaren Kompositionen und Interpretationen aus aufwühlenden und poetischen Klängen noch ein letztes Mal live zu erleben.

Es war kaum zu glauben, dass die beiden Musiker, die so viel Vergnügen beim Auftritt zeigten und deren unterschiedliches Temperament den besonderen Reiz bildet, nicht mehr die Bühne betreten wollen. „Ain‘t no sunshine, when she‘s