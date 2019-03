"Geld her"

Dramatische Szenen spielten sich im und beim Imbissstand am Stadtgarten ab. Diesen Abend wird die Betreiberfamilie nicht so schnell vergessen. Familienmitglieder erzählen im Gespräch mit dem SÜDKURIER die Ereignisse. Der Vater fegt den kleinen Imbiss gerade mit dem Besen sauber, der Sohn steht hinter der Theke, als plötzlich zwei vermummte Männer durch die Tür drängten. "Geld her!", rufen sie laut und ein Täter hat eine Pistole gezückt, die er gegen den jungen Mann richtet. Dieser ruft überrascht aus: "Welches Geld? Wir haben kein Geld hier."

Sohn verfolgt flüchtigen Täter

Während die beiden Vermummten noch unschlüssig sind, was sie nun machen sollen, schlägt der Vater einem Räuber den Besenstiel mit Wucht auf den Kopf. Dieser taumelt, und beide Täter fliehen. Der Sohn nimmt die Verfolgung auf. Während der Flucht feuert der Räuber mehrere Schüsse aus seiner Pistole ab, wobei glücklicherweise niemand verletzt wird. Nach zehn Metern, beim 30er-Schild des Melanchtonweges, hat der Sohn den Mann eingeholt. Er überwältigt ihn, bringt ihn zu Boden und reißt ihm die Kapuze vom Kopf.

Die Polizei markierte die Einschüsse beziehungsweise Fundorte der Patronenhülsen. | Bild: Volk, Siegfried

Großfahndung der Polizei

Ziemlich benommen bleibt der Überwältigte auf dem Boden liegen, und der Sohn will sich auf die Verfolgung des zweiten Täters machen. Da bemerkt er, dass der am Boden liegende Mann sich berappelt und flüchten will. In diesem Moment kommt zufällig eine Gruppe junger Männer vorbei, Bekannte des Imbissbetreibers. Sofort helfen sie ihrem Freund. Sie alarmieren die Polizei und helfen, den Mann festzuhalten. Dem Zweiten gelingt die Flucht. Wenig später trifft die Polizei ein und alarmiert die Sondereinsatzgruppe, um nach dem zweiten Täter zu suchen. Mehrere Dutzend Beamte sind Minuten später vor Ort, legen ihre kugelsicheren Westen an und beginnen mit der Suche. Die Feuerwehr Pfullendorf wird alarmiert und stellt einen riesigen Scheinwerfer auf, damit die Ermittler sich auf Spurensuche machen können.

Täter kannten den Imbiss

Währendessen wird der gefasste Täter zur Polizei gebracht, wo er die Nacht in der Arrestzelle verbringt. Die Vernehmungen zu seinem Komplizen laufen auf Hochtouren. "Wir kennen den festgenommenen Typen", zeigen die erschreckten Familienmitglieder im SÜDKURIER-Gespräch ein Instagram-Foto, auf dem nach ihren Angaben der Täter zu sehen ist, der öfters beim Imbiss als Kunde aufgetaucht war. Vater und Sohn wurden bei dem Überfall leicht verletzt. Jetzt hofft die Familie, dass der Komplize schnellstmöglich gefasst wird. "Dass so was in Pfullendorf vorkommt. Ich kann es irgendiwe nicht glauben", ist einer Frau der Schrecken noch deutlich ins Gesicht geschrieben. "Wir werden ab jetzt genau beobachten, was sich rund um unseren Imbiss abspielt", hat sich die Familie vorgenommen.