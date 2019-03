Im Großraum Pfullendorf gab es am Donnerstagabend mehrere Anrufe von falschen Polizeibeamten, die versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Als Geschichte wurde wie vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet. Es kam bislang zu keinem Vermögensschaden.