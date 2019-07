von Robert Reschke

Mira Krane, die Beauftragte für Stadtmarketing und Innenstadtentwicklung, wollte nur ein einfaches Picknick im Pfullendorfer Stadtpark veranstalten. Dazu organisierte sie zehn Tischgarnituren, eine Bingo-Trommel und "Tommy Haug".

Zwei Stunden Live-Musik vom gebürtigen Pfullendorfer Thomas Haug gab es für knapp 100 Gäste beim Pfullendorfer Stadtpicknick. | Bild: Robert Reschke

Anfangs nahmen nur wenige Besucher das Angebot wahr. Aber schon, als sie die Bingo-Kugeln rollen ließ, hatten sich rund 60 Gäste eingefunden. Und zu gewinnen gab es zwei Pfullendorfer Einkaufsgutscheine.

Viele Familien und kleine Gruppen

Als dann pünktlich um 18 Uhr Tommy Haug auf der Bühne erschien, hatten es sich rund 100 Gäste rund um die kleine Bühne gemütlich gemacht. Die kamen mit Kühlboxen und Bollerwagen, gefüllt mit allerlei Leckereien und Getränken. Meist waren es junge Familien mit Kindern, aber auch kleinere Gruppen hatten sich eingefunden.

Da wurde der Teppich auf dem Rasen ausgerollt oder kurzerhand eine der Biertischgarnituren in Besitz genommen. Manch einer machte es sich auch nur kurz vor der Bühne gemütlich, um der Musik zuzuhören. Die vielen Kinder beschäftigten sich meist selbst. Auf den weitläufigen Flächen konnten sie herumtollen oder kicken.

Besucherin genießt entspannte Atmosphäre

Die meisten Besucher aber genossen die schöne Musik an einem lauen Sommerabend im Stadtpark. So jedenfalls sah es auch Britta Ewe aus Herdwangen: „Wenn es so etwas in der Nähe gibt, dazu noch die entspannte Atmosphäre, nimmt man das gerne an.“