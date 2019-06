Herausforderung für die Gesellschaft

„Wenn du Frieden willst, rüste für den Krieg“, lautet sinngemäß ein lateinisches Sprichwort und meint, dass Gesellschaften und Länder potenzielle Aggressoren durch die eigene Wehrhaftigkeit abschrecken müssen. Beim „Tag der offenen Tür“ in der Staufer-Kaserne demonstrierte die Bundeswehr mit großem Material- und Personalaufwand, ihre Einsatzfähigkeit und die Vielfalt des Militärhandwerks. Kampfeinsätze und die Bereitschaft zum Töten, stellen für eine demokratisch gesinnte Gesellschaft und ihre Soldaten eine Herausforderung dar.

Pfarrer kennt den Zwiespalt

Diesen Zwiespalt kennt der evangelische Militärpfarrer Pascal Kober, der aktuell für die FDP im Bundestag sitzt, aus eigener Erfahrung, denn er begleitete deutsche Soldaten bei ihrem Einsatz im afrikanischen Mali. Bei einer Andacht, zu Beginn der Veranstaltung in der Staufer-Kaserne, die mehr als 10 000 Besucher nach Pfullendorf lockte, machte Kober klar, dass seit Beginn der Menschheitsgeschichte von Menschen Gewalt ausging. Die Maxime müsse deshalb lauten: „Du sollst Töten nicht zulassen.“ Es sei stets erstrebenswert durch friedlichen Protest, eine Welt ohne Gewalt zu schaffen, denn der Dialog habe stets Vorrang. „Aber, das funktioniert nicht immer. Protest schafft nicht immer Frieden„, verwies der evangelische Theologe auf die Realität. Manchmal müsse Gewalt angewendet werden, um Schlimmeres zu verhindern: „Das ist beklagenswert, aber es geht in manchen Situationen nicht anders.“ Deutlich machte Kober, dass die Politik die Verantwortung für militärische Einsätze der Bundeswehr trägt, und nicht der Soldat.

Protestler entrollen Transparente

Dennoch nutzten zwei Dutzend sogenannte antimilitaristische Aktivisten die Gelegenheit, um mit mehreren Aktionen ihre ganzheitliche Ablehnung des Militärwesens zum Ausdruck zu bringen. Sie warfen Farbbeutel auf Fahrzeuge und entrollten vor der Hauptbühne mehrfach Transparente. Auf einem wurde die KSK-Truppe sogar als „rechte Terrorzelle“ verunglimpft. Der Protest stieß bei den Besuchern auf keinerlei Zuspruch, sondern nur auf Kopfschütteln. Schnell waren Feldjäger und MP-Angehörige zur Stelle, erteilten ein Hausverbot und begleiteten die Grüppchen in massiver Stärke zum Ausgang. Einige Protestler ließen sich immer wieder auf den Boden fallen, und wurden von den Sicherheitskräften wieder auf den rechten Weg gebracht.

Personenkontrolle durch die Polizei

Am Kasernenausgang übergaben sie die vornehmlich jungen Leute der Polizei, die mit etlichen Beamten vor dem Tor warteten. Die Protestler wurden einer Personenkontrolle unterzogen, bevor sie sich auf den Heimweg machen durften, wobei die Gruppe mit einem Bus angereist war. „Wir haben diese Störaktion gemacht, weil es hier darum geht, Soldaten anzuwerben“, erklärte ein Teilnehmer, der es vorzug anonym zu bleiben. Die einzige Information über die Herkunft der Protestler war, dass ein junger Mann aus Stuttgart angereist war. Er sei nicht per se gegen Gewalt, erklärte dieser, dass das militärische Engagement der Bundeswehr ausschließlich wirtschaftlichen Interessen geschuldet sei.

Lautstarke Beschwerden

Auf die SÜDKURIER-Frage, ob er den Kampf gegen die Terrorgruppe „Islamischer Staat“ akzeptiere, die barbarische Gräueltaten verübte, gab es als Antwort, dass das IS-Phänomen durch den Einmarsch der USA in den Irak verursacht worden sei. Lautstark hatten sich einige Aktivisten auf dem Weg zum Haupttor über ihre uniformierten Begleiter beschwert, und eine Teilnehmerin kündigte an, dass sie eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen einen Soldaten beantragen will, und als „Schikane“ bezeichneten die Aktivisten die polizeiliche Personenkontrolle.

Hausrecht Das Recht umfasst das Grundrecht auf Schutz des Wohnbereiches und die Befugnis, frei zu entscheiden, wem der Zutritt zu einer privaten Örtlichkeit gestattet und wem er verwehrt wird, sowie die Befugnis, ein Zutrittsrecht von der Erfüllung von Bedingungen abhängig zu machen. Das Hausrecht schließt das Recht ein, den Zutritt nur zu bestimmten Zwecken zu erlauben und die Einhaltung dieser Zwecke mittels eines Hausverbots durchzusetzen. Bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts bedeutete das Hausrecht die Haus- und Schirmgewalt über Haushalt, Hausgenossen, Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Der Hausherr hatte das Recht, seine Töchter zu verheiraten oder leibeigene Hausgenossen zu verkaufen.