von Karlheinz Fahlbusch

Das erste Streetfood-Festival in Pfullendorf findet am Wochenende, 19. und 20. Oktober, statt. Am 20. Oktober öffnen zusätzlich die Geschäfte zum verkaufsoffenen Sonntag.

In der städtischen Galerie „Alter Löwen“ wird an diesem Tag auch um 11.15 Uhr die Ausstellung „Frauenpower“ eröffnet. Barbara Freundlieb, Lisa Kölbl-Thiele und Michael Pickl zeigen in ihren Werken eine Sicht auf ein Thema, das auch Männer interessieren dürfte. Auch die Stadtbücherei bietet mit einem Familienprogramm einen Anziehungspunkt.

Längst zum Trend entwickelt

„In den Metropolen der Welt ist Streetfood schon lange präsent. Auch bei uns hat es sich längst zu einem Trend entwickelt“, sagt Tobias Flohr von den „Streetfood Chimps“ aus Sigmaringen. Unter dem Motto „Wir verköstigen ihr Event“ haben die Organisatoren schon eine ganze Menge auf die Beine gestellt.

Erstes Streetfood-Festival im Terminkalender

Nun hat man sich Pfullendorf vorgenommen und das Anliegen traf bei der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) und der Innenstadtbeauftragten Mira Krane auf Interesse. Schon vor einigen Monaten wurde man sich einig und nun steht das erste Streetfood-Festival in der Linzgaustadt im Terminkalender.

Damit auch in Pfullendorf jeder auf seine Kosten kommt, wird in zwölf Truck Essen aus aller Welt geboten. Klassisch wird es natürlich Burger, schwäbische Küche, Spiralkartoffeln, Smoked Beef und Lachs sowie andere Gerichte aus dem Smoker geben. Wer es jedoch ausgefallener mag, kann sich durch die kulinarische Welt der indischen und mexikanischen Küchen schlemmen oder Balkanspezialitäten probieren.

Deftiges und Süßes im Angebot

Freunde der vegetarischen und veganen Küche werden beim Falafel-Truck fündig. Natürlich sollen auch die süßen Schleckermäuler glücklich gestimmt werden. Ob Baumstriezel, Crêpes oder Schoko-Döner, die Herzen der Streetfood-Fans sollen höher schlagen.

Die Foodtrucks stehen am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr auf dem Marktplatz bereit. Neben Köstlichkeiten wird das Streetfood-Festival begleitet von musikalischer Unterhaltung. In der unteren Hauptstraße bieten am Sonntag Info- und Verkaufsstände einen Einblick in die Vielfalt der Region. Von der Alpaka-Wolle über das Fitnessstudio bis zur Wohnmobilvermietung gibt es viel zu entdecken. Traditionell beim verkaufsoffenen Sonntag im Herbst öffnet auch die Stadtbücherei ihre Türen und lädt zu verschiedenen Angeboten für die ganze Familie ein.

Kinderschminken wird beim Verkaufssonntag auch wieder angeboten. | Bild: Veranstalter

Ab 13 Uhr dürfen Schnäppchenjäger beim Medienflohmarkt zuschlagen, wo ausgeschiedene Bibliothekstitel und gut erhaltene Buchspenden zu einem geringen Betrag angeboten werden. Zur Auswahl stehen Romane, Sachbücher, Kinder- und Jugendbücher, CDs und DVDs. Für Kinder gibt es ein Kreativangebot mit dem Papierkünstler „Paperwolf“, der mit Kindern Tierskulpturen gestaltet.

Tiere aus Papier

Hinter dem Label „Paperwolf“ steckt der selbständige Computeranimator Wolfram Kampffmeyer, der mit großer Leidenschaft und Kreativität Tiere und andere Objekte in dreidimensionale Papierskulpturen verwandelt. An diesem Nachmittag wird er mit Vorlagen und Bastelutensilien helfend bereitstehen; eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Sind alle Plätze am Basteltisch belegt, können sich die Kinder inzwischen bei „Mariposa“ professionell schminken lassen.

Anreise Damit Gäste nicht nur mit dem Auto anreisen, verkehrt wie gewohnt die Räuberbahn und verbindet Pfullendorf mit Ostrach, Altshausen und Aulendorf. Der Bürgerbus fährt von 13 bis 18 Uhr auf der bekannten Route. Mit dabei ist auch der historische Postbus aus der Schweiz, der Innenstadt und Seepark-Center ansteuert. Die Mitfahrt ist gratis, weil die Wirtschaftsinitiative Pfullendorf (WIP) die Kosten übernimmt. Die Haltestellen sind ausgeschildert. Die untere Hauptstraße und die Straße am Alten Spital sind am Sonntag komplett und am Samstag ab 11 Uhr gesperrt.

Darüber hinaus können sich Interessierte zu den digitalen Angeboten der Stadtbücherei, etwa Onleihe, Freegal und Filmfriend, beraten lassen. Die Büchereimitarbeiter installieren gerne die Apps, die Geräte sollten gleich mitgebracht werden. Ein Kaffee- und Kuchenangebot rundet den Familiennachmittag ab.