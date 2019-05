von Christel Eberlein

Hausen a.A. – Beste Unterhaltung gab es am Wochenende im Gasthaus Hirsch. Das Linzgautheater aus Pfullendorf brachte den Schwank in drei Akten „Nix Geld, nix Liebe“ von Erich Koch auf die Bühne. Am Freitag fand die Premierenvorstellung statt, weitere Aufführungen gab es am Samstag und Sonntag. Erich Koch selbst und neun weitere Darsteller bescherten dem Publikum im gefüllten Saal einen amüsanten Theaterabend. Es ging um Männer, Frauen und einen Lottogewinn.

Drei, Vier, Sieben, 13, 38, 45 und die Superzahl Null

Willi Mammut (Erich Koch) hatte sich auf einen ruhigen Abend ohne Gattin Ruth (Alex Roth) und Sohn Gerd (Andreas Bücheler) gefreut, denn beide sind bei der Probe des neuen Stückes vom örtlichen Theaterverein. Doch der ruhige Abend ist just vorbei, als Willis Freund Georg (Raimund Lohr-Hofmann) in die gute Stube gestürmt kommt und freudig verkündet: „Wir haben gewonnen“. Seit Jahren tippen die beiden Männer wöchentlich die Lottozahlen Drei, Vier, Sieben, 13, 38, 45 und die Superzahl Null. Diesmal haben sie Glück und der Gewinn von 26 Millionen Euro ist der ihre. Während Georg völlig aus dem Häuschen ist, ist Willi sofort klar, dass die beiden Ehefrauen nichts von dem Gewinn erfahren dürfen. Zu groß wäre die Versuchung für Ruth und Julia (Andrea Hahn), das Geld sofort mit vollen Händen auszugeben. Also muss eine Notlüge her. Willi und Georg geben vor vergessen zu haben, den Lottoschein abzugeben. Ein schlechter Plan, wie die beiden Lügner bald feststellen müssen. Die Frauen sind stinksauer, lassen ihre Wut an den Ehemännern aus und wollen sich sogar scheiden lassen. Auch Opa Rudi (Jürgen Ebert) sieht seine Vermutung, sein Schwiegersohn Willi sei ein Dummkopf, bestätigt. Gleichzeitig taucht im Ort Tamara Molotow (Jolanthe Bosch) , eine „russische Wellnessexertin“ auf, die ein Hotel eröffnen will. Der Bürgermeister (Markus Roth) ist Feuer und Flamme für dieses Vorhaben, hat Tamara versprochen, sie finanziell zu unterstützen, ist aber leider völlig pleite. Da kommt ihm die Idee, den Lottogewinndler ins „Hotelboot“ zu holen.

Bürgermeister auf falsche Fährte gelockt

Doch dem macht Willi Mammut einen gehörigen Strich durch die Rechnung. Er bringt den Bürgermeister auf eine falsche Fährte und behauptet, seine Schwägerin, die hässliche, sitzen gelassene Hedwig (Sandra König) habe gewonnen. Daraufhin ringt der Bürgermeister der vermeintlichen Millionärin ein Eheversprechen ab und glaubt seine Haut bereits gerettet, als der Schwindel auffliegt. Schließlich geben sich Willi und Georg doch noch als die wahren Lottogewinner zu erkennen, denn ihre Frauen wollen die beiden dann doch nicht verlieren. Auf das Chaos folgt somit ein Happy End.

Die Theatertruppe sorgte mit ihrem Auftritt für viel Spaß und gute Unterhaltung. Dabei musste man das Programm kurzfristig umstellen. Eigentlich sollte das Theaterstück „Mauscheldiekuschel“ zur Aufführung kommen – auch eines der über 100 Werke aus der Feder von Erich Koch. Doch mehrere Darsteller waren erkrankt und alles musste verändert werden. Kurzfristig sprangen Andreas Bücheler, Heike Hofmann, Markus Roth und Sandra König ein und standen am Freitag zum ersten Mal beim Linzgautheater auf der Bühne. Den unerwarteten Umständen geschuldet, kamen die Darsteller zwar mehrere Male ins Stocken, was dem Witz der Handlung und dem Spaß des Publikums an der Aufführung überhaupt keinen Abbruch tat.

Jürgen Ebert als Verkleidungskünstler

Für wiederholtes Lachen sorgten auch die Kostüme der Darsteller. Jürgen Ebert schlüpfte als Opa Rudi nicht nur in lange Unterhosen, sondern auch in Frauenkleider und Göttergewänder. Und auch Andreas Bücheler punktete als Sohn Gerd im Schwanenkostüm mit Ballettschläppchen und Tütü nach wenigen Minuten beim Publikum. Dieses spendete nach dem rund dreistündigen Theaterabend viel Applaus für die köstlich amüsante Unterhaltung.

Weitere Aufführungen im Gasthaus Hirsch gibt es am 17. und 18. Mai um 19.30 Uhr und am 16. Mai um 16 Uhr. Eintritt 10 Euro. Karten gibt es im Bürgerbüro Pfullendorf, in der Sparkasse Pfullendorf und in der Bäckerei Birkofer in Hausen a.A., sowie an der Abendkasse.