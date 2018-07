von Karlheinz Fahlbusch

Mädels und Jungs werfen ihr Gegenüber über die Schulter, der Gegner landet auf einer Matte. Offensichtlich tut es nicht weh und dass alle Spaß an dem haben, was sie da tun, ist unübersehbar. „Fallen muss man können“, schmunzelt Manfred Gommeringer. Der 66-Jährige ist Abteilungsleiter und einer der Trainer der Abteilung Judo des Turnvereins Pfullendorf. Er trägt den schwarzen Gürtel.

Altersunterschied spielt keine Rolle

1966 fing Manfred Gommeringer mit dem Judo an und ist dabeigeblieben. Co-Trainer ist Hans Bohnert. Er hat 1970 mit Judo angefangen und ist mittlerweile 65 Jahre alt. Wie Gommeringer denkt er nicht ans Aufhören. Warum auch? „So lange wir das machen können, sind wir dabei“, sagen die beiden. Das dürfte wohl auch für die Trainertätigkeit gelten. Die meisten ihrer Schützlinge sind im Kinder- und Jugendalter. Doch der Altersunterschied macht sich höchstens dann bemerkbar, wenn ein Stück mehr Weisheit gefragt ist. Sonst ist das Miteinander sprichwörtlich.

Sportart erfordert viel Disziplin

Judo ist eine Sportart, die sehr viel Disziplin erfordert. Da achten die Trainer sehr darauf. „Disziplin ist das A und O“, sagt Gommeringer. Er räumt gleich mit einer Fehlinterpretation auf. Die meisten Leute sähen Judo als Selbstverteidigungssport. Doch das sei so nicht richtig. „Judo ist eine japanische Kampfsportart mit großer Tradition“, erklärt der Trainer.

Judo ist der "Sanfte Weg"

Seinen Namen "Sanfter Weg" erhielt es von dem Hauptprinzip des Sports, das "Siegen durch Nachgeben" lautet. Die reine Partnersportart zeichne sich durch eine Kombination von maximaler Wirkung und minimalem Aufwand aus. Es gibt viele Gemeinsamkeiten und Anknüpfungspunkte mit der Kampfsportart Ju Jitsu. Beim Judo gibt es aber ein eigenes Regelwerk. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Kampftechniken des Judos an den Wettkampfsport angepasst, wodurch sich die Kampfkunst weiter verbreitete. Dabei wurden viele Waffentechniken, Tritte und spezielle Schläge ausgeklammert. Abwehr und Selbstverteidigung stehen jetzt im Vordergrund.

Ailina Menner fühlt sich mit Judo fit, aber auch sicher

Der sprichwörtliche Sportsgeist wird immer dienstags in den Gymnastikhalle der Sechslinden-Schule in Pfullendorf lebendig. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Ein Judoka darf diese auch außerhalb des Trainings oder eines Wettkampfs einsetzen. „Ich habe damit kein Problem“, sagt die 15-jährige Ailina Menner. Sie fühlt sich durch Judo nicht nur fit, sondern auch sicher. Nachts allein durch den Stadtgarten zu laufen, damit hätte sie kein Problem. Sie kommt mit Begeisterung zu den Trainingsstunden und findet Judo „echt prima“. Das gilt auch für Sophia Leib. Sie ist durch eine Freundin zum Kampfsport gekommen. Das ist noch gar nicht so lange her. „Aber es war eine richtige Entscheidung“, sagt sie und macht sich mit Ailina auf den Weg zur Matte, um einige Techniken zu zeigen.

Vorbereitung auf Wettkämpfe

Trainiert wird im Gymnastikraum der Sporthalle der Sechslindenschule in verschiedenen Altersgruppen. Hier bereitet man sich auch auf Wettkämpfe vor. Auf dem Programm stehen Wurftechniken (Nage Waza), Bodentechniken (Katame/Ne Waza), Falltechnik (Ukemi Waza) und Schlagtechniken (Atemi Waza). Die japanischen Begriffe sind für die Mädchen und Jungs kein Problem. Und sie können auch problemlos die verschiedenen Farben der Gürtel unterscheiden, die zum Judo-Anzug gehören und ausweisen, welchen Grad und damit Kyu der Kämpfer hat.

Gürtelfarbe zeigt Stand des Könnens

Die Gürtel, die die Judokas tragen, werden eingeteilt in Schülergürtel und Meistergürtel. Die Schülergürtel tragen die Farben weiß, weiß-gelb, gelb, gelb-orange, orange, orange-grün, grün, blau und braun. Die Meistergürtel fangen bei schwarz an und gehen über rot-weiß zur roten Farbe über. Manfred Gommeringer trägt einen schwarzen Gürtel. Und die Verantwortung für die ganze Truppe. Probleme? Nachwuchssorgen? Da schaut der gelernte Elektromeister ganz verständnislos. „Bei uns nicht“, sagt er mit Blick auf die trainierenden Schüler in der Halle.

"Judo ist für mich eine Lebenseinstellung"

Manfred Gommeringer leitet die Judo-Abteilung des TV Pfullendorf. | Bild: Karlheinz Fahlbusch

Was muss jemand mitbringen, wenn er Judoka werden will?

Ganz wichtig ist, dass man mit dem Kopf dabei ist. Judo ist kein Sport für Dummerchen. Da wird schon sehr viel gefordert. Und natürlich auch Disziplin. Man sollte körperlich in einer guten Verfassung sein. Wer Probleme mit dem Rücken oder mit Herz und Kreislauf hat, der sollte sich nach einer anderen Sportart umsehen.

Welche Rolle spielt die Kameradschaft?

Kameradschaft ist das A und O. Wir benötigen immer einen Partner zum Üben und da wir auf einer relativ kleinen Matte trainieren, müssen wir uns gegenseitig vertrauen, damit niemand verletzt wird.

Was fasziniert Sie selbst am Judo?

Der Fight Mann gegen Mann (Frau gegen Frau). Es gibt keine Ausrede, wenn man verliert, man ist immer selbst schuld. Und Judo ist nicht nur ein Sport, Judo ist für mich eine Lebenseinstellung: nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, sondern Siegen durch Nachgeben.

Judo Die Judo-Abteilung gehört zum Turnverein Pfullendorf. Trainiert wird immer dienstags im Gymnastikraum der Sechslinden-Schule. Trainingszeiten sind 17 bis 18.30 Uhr für die Altersgruppe sechs bis zehn Jahre

18.30 bis 20 Uhr für die Altersgruppe elf bis 15 Jahre

20 bis 22 Uhr für alle ab 16 Jahren.



Ansprechpartner ist Abteilungsleiter Manfred Gommeringer, Tel. 01 51/16 64 11 07, oder E-Mail manfred.gommeringer@t-online.de.

