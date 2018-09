Die Botschaft war unmissverständlich – auf einem städtischen Grundstück wird es in Pfullendorf kein Reggae-Festival mehr geben. Und an dieser Stelle kann jetzt schon garantiert werden, dass Ausrichter ähnlicher Veranstaltungen, die auch nur einen leisen Hauch mit sich bringen, dass es Probleme mit Drogen geben könnte, in der Linzgaustadt auf Granit beißen werden. Zu sehr wurde das Verständnis von Bürgermeister Thomas Kugler strapaziert. Als oberster Vertreter der Kommune blieb ihm am Ende keine andere Wahl: Er kann auf städtischem Gelände keine Veranstaltung tolerieren, bei der illegale Drogen im Umlauf sind. Natürlich ist auch Alkohol eine Droge, doch die ist vom Gesetzgeber weitgehend toleriert. So zog Kugler die Reißleine, als es um die Frage ging, ob es eine Neuauflage des Reggae-Festivals im kommenden Jahr ging.

Dass er damit überhaupt nicht allein stand, zeigte die Stimmung im Gemeinderat. Einem klärenden Gespräch, was in diesem Jahr bei dem Festival schief lief, verschloss er sich nicht, auch wenn den Veranstaltern, so sie sich nochmals mit Pfullendorfs Bürgermeister an einen Tisch sitzen wollen, klar sein muss, dass das Aus stehen bleibt. Gut war, dass der Bürgermeister sich nochmals selbstkritisch mit den Abläufen auseinandersetzte. Denn an dieser Art von Krisen-Kommunikation muss die Verwaltungsspitze noch arbeiten. Und für ähnliche Fälle ein geeignetes Konzept in der Schublade haben. Denn solche Entscheidungen müssen umfassend begründet und transparent dargestellt werden. Und im Idealfall wird den Betroffenen in einer solchen Erklärung auch ein Platz eingeräumt. Nur mit einem Höchstmaß an Offenheit kann möglichen Legendenbildungen und Verunglimpfungen weitestgehend vorgebeugt werden – ausgeschlossen werden können sie in der heutigen Zeit nie. Und ein Gutes hatte die nochmalige Debatte im Gemeinderat: Künftig soll es für alle Großveranstaltungen im Seepark einheitliche Regeln geben – auch dafür, wann nachts die Verstärker ausgeschaltet werden.

