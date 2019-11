von Karlheinz Fahlbusch

Von der „Downtown“ bis zum „Badner Land“ und von „The Rose“ bis zur „Tochter Zion“ reicht das Repertoire der „Badner Brass“. Die acht Jungs werden beim Adventszauber am 6. Dezember erstmals auf dem Marktplatz auftreten und hoffen, dass es nicht zu kalt ist. „Mit Blechblasinstrumenten ist das nicht immer so cool, aber musikalisch gibt es kein Problem“, sagt der Chef der Band. Der heißt Jan Oexle und ist erst 17 Jahre alt. Deshalb muss er zu den Proben oft gefahren werden. Denn die finden an ganz verschiedenen Orten statt. Mal in Leibertingen, mal in Kreenheinstetten, im Laiz oder in Engelswies. Die örtlichen Musikvereine stellen den Jungs ihre Probenlokale zur Verfügung. Und das hat natürlich auch einen Grund.

In örtlichen Blaskapellen aktiv

Die Jungbläser, von denen alleine vier aus Verwandschaftsbeziehungen den Nachnamen Oexle tragen, sind alle in den örtlichen Blaskapellen aktiv. So richtig kennengelernt haben sie sich aber beim Kreisverbandjugendblasorchester. Und dessen Leiter ist Stadtmusikdirektor Thomas Stöhr, der am 7. Dezember mit dem Pfullendorfer Jugendblasorchester auf dem Marktplatz auftreten wird. Das sind dann deutlich mehr Jungmusiker und die spielen auch nur Advents- und Weihnachtslieder.

Der 17-jährige Jan Oexle ist nicht nur der Chef von der band, er dirigiert auch den Posaunenchor Pfullendorf-Meßkirch-Ostrach. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Die „Badner Brass“ hat solche Titel auch im Programm, aber auch noch eine ganze Menge mehr. Egal ob böhmisch-mährisch, traditionell oder poppig, die Blasmusiker speilen alles, was ihnen selbst gefällt. Als der SÜDKURIER für da Foto vorbeischaut, da ertönt gerade „Hey Jude“. Philip Braun streichelt da ganz zart seine Drums. Er kann aber auch mächtig für Rhythmus sorgen. Und das nicht nur bei Marschmusik. Trompete und Flügelhorn (Ruben Oexle, Hanns Braun und Paul Buck beherrschen beides), Euphonium (Luca Oexle und Julius Jäger), Posaune (Jan und Felix Oexle) und Tuba (Jan Oexle) geben lautstärkemäßig schon was her. „Wichtig ist, dass die Stücke und gefallen“, sagt Jan. Deshalb wird gemeinsam besprochen, was ins Programm kommt und was nicht.

Alle Meinungen das gleiche Gewicht

Und da haben alle Meinungen gleichviel Gewicht. Egal ob man 15 Jahre und Schüler ist, und schon „ein Alter“ wie Luca. Der ist bereits 20 Jahre alt und lernt Mechatroniker. Ruben geht als Industriemechaniker in die Lehre und Felix möchte Vermessungstechniker werden. Die anderen Musiker sind noch Schüler. Einzige Nicht-Badener sind Julius Jäger und Paul Buck. Die kommen aus dem hohenzollerischen Laiz. Ihre Bandkollegen sind aber der Meinung, dass sie dafür ja nichts können und deshalb selbstverständlich ein fester Bestandteil der Badner Brass sind.

Jungs freuen sich auf den Auftritt

In der heutigen Formation gibt es die Brass Band erst seit zwei Jahren. Vorher war sie ein „Familienunternehmen“, bestehend aus den vier Oexles. Wenn es um Absprachen wegen Probeterminen geht, dann geht das per WhatsApp. Für die Jungs ist das ganz normal. So ganz normal war es aber nicht, dass man als Vorgruppe für die bekannteste Blasmusikformation im Landkreis Sigmaringen auftreten darf. Beim Sommerfest in Engelswies zog „Peng!“ rund 1000 Leute an. Und da profitierte die Badner Brass natürlich auch davon. In Pfullendorf werden es wohl beim Adventszauber am 6. Dezember keine 1000 Zuhörer sein, aber die Jungs freuen sich schon mächtig auf ihren Auftritt. „Wir haben gehört, dass die Atmosphäre in der Altstadt echt einmalig sein soll“, sagt Jan Oexle . Er leitet übrigens auch den Posaunenchor Messkirch-Pfullendorf-Ostrach.

Inzigkofen-Engelswies Jede Menge Musik beim Sommerfest des Musikvereins Engelswies Das könnte Sie auch interessieren