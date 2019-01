Pfullendorf – Autohaus Brucker in der Otterswanger Straße feiert am Samstag und Sonntag, 26./27. Januar, von 10 bis 17 Uhr 45 Jahre Brucker und 30 Jahre Partnerschaft mit Toyota.

Eine gute Gelegenheit also, vom kleinen Stadtauto „Aygo“ bis hin zum großen Geländewagen „Landcruiser“ die Toyota-Modelle kennenzulernen und Probe zufahren. Das neueste Flaggschiff aus der Hybridflotte des japanischen Automobilherstellers, der RAV 4, steht ebenfalls parat. Wer eine kleinere Klasse bevorzugt: Auch der „Yaris“ ist mit Hybridantrieb zu haben. „Die Kombination von elektrischem Antrieb und Verbrennungsmotor ist bei Toyota schon seit über 20 Jahren in Serie“, erklärt Verkaufsleiter Rolf Brucker. Er führt gemeinsam mit seinem Bruder Roland die Geschäfte. Besucher können sich natürlich auch über Ausstattungen und Technik-Details wie Toter-Winkel-Warner, Safety Sense, Smart-Key-System oder Clever Protect-Diebstahlschutz informieren und sich ein Bild vom umfangreichen Zubehörangebot wie etwa Heckfahrradträgern, Dachboxen oder Navigationssystemen machen. Und sollte die Eiseskälte anhalten: Standheizungen hat Brucker auch im Sortiment.

Die frisch renovierte, beheizte Werkstatt wird für die Gäste zum Aufenthaltsbereich umfunktioniert: Hebebühne und Co. rücken zu Gunsten von Biertischgarnituren in den Hintergrund. Am Sonntag wird nach dem Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück ein deftiger Mittagstisch mit Braten und Knödeln serviert. Kaffee und Kuchen runden das Angebot ab. Für Musik sorgt das Duo „Kehlbach Express“.

Gegründet wurde das Autohaus, dem eine Werkstatt und eine Esso-Tankstelle mit Tank-Shop angeschlossen sind, 1973 von Maria und Roland Brucker. „Eine Tankstelle, eine Autowerkstatt und eine Waschanlage, so fing alles an. Am Anfang war der Standort in der Überlinger Straße, wo heute der Asia-Imbiss ist“, erzählt Rolf Brucker. In der Otterswanger Straße wurde 1983 neu gebaut. Es folgten diverse Erweiterungen wie zum Beispiel der Bau einer großen Ausstellungshalle. Nach einer größeren Umbaumaßnahme stand 2008 die Neueröffnung an. Seither werden die Fahrzeuge in einem 210 Quadratmeter großen Showroom präsentiert. Auch die Tankstelle wird 2013 Tankstelle renoviert und neu gestaltet. „Das Autohaus Brucker hat den Wandel zu einem modernen Unternehmen erfolgreich vollzogen“, lautet das Fazit der Geschäftsführer.

Von den 20 Mitarbeitern im kaufmännischen und technischen Bereich haben die meisten ihre Ausbildung im Familienbetrieb absolviert. Seit fast 30 Jahren im Team und damit einer der dienstältesten Mitarbeiter ist der Serviceberater Yavuz Kalkinc. Auch seinen Sohn Muhsin Kalkinc zog es zu Brucker in die Auto-Branche. Er verkauft heute als Automobilkaufmann Neu- und Gebrauchtfahrzeuge.