von SK

Pfullendorf – Während einer Probefahrt ist am Mittwoch gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 8272 bei Pfullendorf plötzlich Rauch aus dem Motorraum eines Werkstattwagens getreten. Wie die Polizei berichtet, hatte ein 50-jähriger Mechaniker das Fahrzeug am Fahrbahnrand gerade abgestellt, als in jenem Moment die Flammen aus dem Motorraum drangen und auf das komplette Fahrzeug übergegriffen haben. Noch vor dem Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Ostrach und Burgweiler war der Wagen völlig ausgebrannt. Der Schaden wird von der Polizei auf 2500 Euro geschätzt.

