Filmreife Szenen haben sich am 16. August 2018 gegen 9.30 Uhr in der Pfullendorfer Innenstadt abgespielt. Eine schreiende Frau muss von mehreren Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Sie wollte eine andere Frau weiter angreifen. Als zwei Polizeibeamte versuchen, die ständig schreiende und spuckende 25-Jährige in einen Rettungswagen zu bringen, werden sie bespuckt und beleidigt, einer wird verletzt.

Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Polizeibeamte

Am Dienstag begann vor dem Amtsgericht Sigmaringen das Strafverfahren gegen die Frau. Sie muss sich unter anderem wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen die eingesetzten Polizeibeamten verantworten. Das Verfahren wird am 28. Mai fortgesetzt.

Verteidiger will Gutachten zur Schuldfähigkeit

Bis dahin wird das Gericht über den Antrag des Pflichtverteidigers entscheiden, ein Gutachten über die Schuldfähigkeit seiner Mandantin einzuholen. Ein weiterer Anklagepunkt waren erneute Beleidigungen von Polizeibeamten am 25. September sowohl am Telefon, als auch auf der Polizeiwache in Pfullendorf.

Freiheitsstrafe auf Bewährung in früherem Prozess

Einen Teil der Straftaten arbeitete das Amtsgericht Sigmaringen bereits in einem Prozess im Dezember auf. Die Frau war damals zu achteinhalb Monaten Freiheitsstrafe zur Bewährung verurteilt worden. Unter anderem hatte sie beim Verlassen der Polizeiwache am 25. September die Eingangstür so fest zugeschlagen, dass der Türstopper verbogen war, wie der als Zeuge anwesende Polizeibeamte aussagte.

Streit hat seinen Ursprung im familiären Umfeld

Im Verlauf des Prozesses zeichneten sich familiäre Probleme ab. Denn das Angriffsziel der 25 Jahre alten Angeklagten war die Schwester ihrer Cousine. Da die beiden Schwestern unterschiedliche Väter haben, ist nur eine von ihnen mit der Angeklagten verwandt. An diesem Augustvormittag traf sie das spätere Opfer, das zusammen mit dem Ex-Mann und ihrem Vater vor einem Geschäft in der Innenstadt wartete.

Angeklagte: Zeugin haben sie beschimpft und zuerst geschlagen

Die Zeugin, so die Angeklagte, habe sie zuerst beschimpft und sei körperlich aggressiv geworden. Dadurch sei sie erst so wütend geworden, sagte die Angeklagte. Auf die Frage der Richterin, warum sie auch gegen die Polizisten so ausfallend geworden sei, antwortete die Angeklagte: „Ich kannte die Beamten schon, die hätten freundlicher sein können.“

Verletzter Polizeibeamter fürchtete Infizierung mit HIV

Die Beamten beschrieben die Angeklagte als hysterisch. Sie habe mehr gebrüllt als geschrien. Die beiden Polizeizeugen berichteten von den Beleidigungen und von den Spuckattacken. Weil die Frau eine Verletzung im Mund gehabt habe, sei der Speichel mit Blut vermischt gewesen. Einer der Einsatzkräfte berichtete von seiner Ungewissheit, bis festgestanden habe, dass er sich nicht mit HIV, das zu Aids führen kann, infiziert habe. Die Angeklagte entschuldigte sich bei den Beamten.

Zeugin berichtet von Zerwürfnis

Die Frau, die angegriffen worden war, schilderte den Familienstreit aus ihrer Sicht. Sie berichtete davon, dass sie und ihre Schwester früher ein gutes Verhältnis zu der Angeklagten gehabt hätten. Dann sei diese einige Jahre weg gewesen. Niemand habe genau gewusst, wo. Die Zeugen erkläre, sie sei jedoch sicher, dass die Angeklagte in dieser Zeit ins Rotlichtmilieu abgerutscht sei: „Da war für ein paar Jahre Ruhe, dann plötzlich meldete sie sich über Facebook bei mir.“

Beschimpfung und Morddrohung, auch gegen Kinder der Zeugin

Die Angeklagte habe Beschimpfungen und Morddrohungen übermittelt, auch gegen die Kinder der Zeugin. Als die 25-Jährige dann wieder in Pfullendorf auftauchte, hielten die Beschimpfungen und Drohungen an, gab die Zeugin zu Protokoll. Die Angeklagte habe sich aber nicht nur mit der Zeugin, sondern offenbar mit ihrer ganzen Familie überworfen. „Mit der will keiner was zu tun haben“, sagte die Zeugin.

An jenem Vormittag sei die zufällige Begegnung der beiden Frauen deswegen in einen handfesten Streit ausgeartet. Die Angeklagte soll die Zeugin angegriffen und ihr sogar das Oberteil vom Leib gerissen haben. Der Ex-Mann, der Vater und ein Augenzeuge hinderten die Angeklagte bis zum Eintreffen der Polizisten an weiteren Attacken.

Das Verfahren wird am Dienstag, 28. Mai ab 13.30 Uhr vor dem Amtsgericht Sigmaringen fortgesetzt.