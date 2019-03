Sehnsüchtig wird von den meisten die Zeit erwartet, in der man die dicke Daunenjacke und den Schal endlich im Schrank lassen kann. Auch in den Modenhäusern dieser Welt ist man auf Frühling eingestellt. Welche modischen Neuheiten auf Frau und Mann in dieser Saison zukommen, wurde jüngst bei Langer Mode in Pfullendorf gezeigt. Seit vielen Jahren lassen es sich Harry und Sonja Langer nicht nehmen, in ihren Räumen zwei Mal im Jahr zum Kollektionswechsel eine Hausmodenschau auf die Beine zu stellen. Die Geschäftsleute setzen bewusst und mit Erfolg einen Kontrapunkt zum Online-Shopping. Die Kundinnen strömen in Scharen herbei, was auch den Models auffällt. „Es ist immer voll, die Kundinnen sind wirklich treu und zuverlässig“, sagt Sabine Heymer, die bei Langer seit über zehn Jahren die Fashion-Trends präsentiert. Zum ersten Mal dabei war Marika Pfanner, die seit sieben Jahren hauptberuflich modelt und auch schon bei der New Yorker Fashion Week auf dem Catwalk lief. Ob ihr ein Auftritt im beschaulichen Pfullendorf da nicht zu lasch sei? „Bei großen Schauen bist du nur eine Nummer, hier ist es familiär und das macht Spaß“, sagt Marika.

Sie kommen beide aus Vorarlberg: die Models Susi (links) und Maria. Beide werden schon seit vielen Jahren für die Hausmodenschau gebucht. Für die Studentin Maria war der Auftritt bei Langer Mode vor sechs Jahren der Startschuss für die Model-Karriere. Aktuell ist sie in der RTL-Sendung "Temptation Island" zu sehen. Dort tritt sie als Treuetesterin auf. | Bild: Kirsten Johanson

Ein Model, das fast alle im Publikum schon kennen, ist Susi van Velzen. „Nach Pfullendorf komme ich immer gern, hier geht es sehr harmonisch zu und wir werden gut betreut. Die Resonanz ist für eine Stadt dieser Größe enorm.“ Die Vorarlbergerin präsentiert Kleidergröße 40/42 und ist mit 59 Jahren die älteste in der Runde. „Eine Best Agerin“, schmunzelt sie. Probleme hat sie mit ihrem Alter nicht. Sie stellt auch keine Vergleiche an, ob die jüngeren Models hier weniger Pölsterchen und dort mehr Busen haben. Eine Frau also, die zu ihren Falten steht, denn die sind in diesem Alter ganz normal. „Das Einzige: ich frage inzwischen immer nach einem Stuhl hinter der Bühne, das erleichtert das Umziehen.“

Auch für festliche Anlässe gibt es das passende Outfit. Korallenrot und ausgeschnitten wie bei Biaqnca, Lavendelfarben und hochgeschlossen wie bei Marika oder Jadegrün und kniekurz wie bei Maria – für jede Figur ist etwas dabei. | Bild: Kirsten Johanson

Ihre Kollegin Sabine erzählt, dass an Models früher noch ganz andere Anforderungen gestellt wurden. Die Schönheit sei natürlich und authentischer gewesen. Keine Haarverlängerung, keine aufgespritzten Lippen, weder Wimpern-Extensions noch angeklebte Fingernägel. „Hinzu kommt, dass heute nach dem Foto-Shooting ein paar Mausklicks reichen und das Bildbearbeitungsprogramm zaubert jeder Frau die perfekte Makellosigkeit ins Gesicht“, sagt Sabine.

Die Hausmodenschau bei Langer ist immer gut besucht. Darum finden über den Tag verteilt drei Shows statt – und stets sind alle Plätze besetzt. | Bild: Kirsten Johanson

Susi wurde mit 18 Jahren als Au Pair in einer Bäckerei in Genf von einer Bookerin entdeckt. Seitdem modelt sie – und arbeitet nebenberuflich in Liechtenstein in einer Anwaltskanzlei. Sie ist in Paris über den Laufsteg gelaufen – und für Pfullendorf wird sie seit rund fünf Jahren gebucht. Die nächsten Jobs sind in Rapperswil, Chur, Basel, Bern – der Terminkalender der „Best Agerin“ ist proppenvoll. Eine der schönsten Modenschauen während ihrer langen Model-Karriere absolvierte sie hochschwanger. „Ich war im siebten Monat und hatte einen dicken Bauch“, erzählt sie. Ihr Sohn ist inzwischen 27 Jahre alt – und modelt ebenfalls.

Sie hat sogar schon auf der Fashion Week in New York gemodelt, doch in Pfullendorf schätzt Marika das familiäre Ambiente. Hier trägt sie eine leichte Steppjacke. | Bild: Kirsten Johanson

Kleider-Größe 36 präsentierte Maria Maksimovic aus Dornbirn. „Langer ist ein Familienunternehmen, das gefällt mir. Ich habe hier 2013 meine erste Modenschau gehabt. Seither ist Annika Langer meine Umziehhilfe. Die Kundinnen kenne ich mittlerweile auch schon zum Teil.“ Maria ist derzeit übrigens auf RTL im Fernsehen zu sehen. In der Reality-Sendung „Temptation Island“ schlüpfte sie in die Rolle der Treue-Testerin. Die Studentin ist übrigens auch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass Mannequins nicht nur Kleiderpüppchen sind. Die 25-jährige macht in Freiburg gerade ihren Master in BWL, beginnt demnächst in der österreichischen Botschaft im serbischen Belgrad ein Praktikum und möchte dann die Diplomatenschule besuchen. Sie hat sieben Geschwister und finanziert sich das Studium mit Kellnern und ihren Modeljobs.

Bernd ist der einzige Mann in Langers Model-Runde und den Pfullendorfern mittlerweile gut bekannt. Ob im Anzug mit Fliege und Weste oder mit sportlicher Jeans-Bermuda, Bernd macht immer eine gute Figur. | Bild: Kirsten Johanson