Tausende Besucher

Rund 3400 Besucher waren beim American-Football-Spiel in der Geberit-Arena. | Bild: Volk, Siegfried

Es ist schon einige Jahre her, dass mehr als 3000 Besucher in der Geberit-Arena den Akteuren eines Ballspieles zujubelten. Beim ersten American-Football-Spiel in Pfullendorf waren tatsächlich weit mehr als 3000 kleine und große Zuschauer nach Pfullendorf gekommen, um sich das Spektakel rund um diesen Ur-amerikanischen Volkssport anzuschauen. Der Aufwand hatte sich für die Organisatoren also gelohnt, und hunderte Zuschauer sahen erstmals live ein Football-Spiel, dessen Regeln extrem aufklärungsbedürftig sind und dessen Nettospielzeit von vier Mal zwölf Minuten sich letztlich auf 150 Minuten ausdehnte.

Die Ravensburger Razorbacks beim Einlaufen auf den Rasen der Geberit-Arena, angefeuert von den Cheerleaders und bejubelt von der großen Zuschauermenge. | Bild: Volk, Siegfried

Viele Spielunterbrechungen

Mehrfach musste das Spiel wegen der Behandlung verletzter Spieler länger unterbrochen werden. | Bild: Volk, Siegfried

Gewöhnungsbedürftig war und ist, die Vielzahl an Spielunterbrechungen, manchmal auch, weil sich ein Akteur beim Aufeinanderprallen der Körper verletzte. Das Spektel startete schon 2,5 Stunden mit Musik der Brassgruppe "Little Joe And the Facking Horns." Dann fuhren Cheerleaders in schicken US-Autos ums Stadionrund, bevor es richtig losging.

Von Feuerfontänen und tanzenden Cheerleaders umrahmt, liefen die Spieler der Ravensburger Razorbacks einzeln aufs Spielfeld, bejubelt von der großen Zuschauerkulisse. Die HSU Snipers aus Hamburg, eine Universitätsmannschaft der Bundeswehr, lief geschlossen aufs Feld, vornweg ihre riesige Fahne. Dann richteten sich die Augen gen Himmel, wo vier Fallschirmspringer das Spielgerät punktgenau auf dem Rasen ablieferten.

Fallschirmspringer bringen den Ball

Punktgenau landeten die Fallschirmspringer der Bundeswehr mit dem Football. | Bild: Volk, Siegfried

Der Kommandeur der Staufer-Kaserne, Oberst Albrecht Katz-Kupke, nahm den eiförmigen Ball in Empfang und überreichte ihn den Schiedsrichtern. Das Spiel begann und schnell wurde klar, dass die Bundeswehrtruppe gegen die in der zweiten Bundesliga spielenden Razorbacks auf verlorenem Posten standen, was sich am Endresultat von 69:10 auch widerspiegelte. Aber das Ergebnis dieses Trainingsspiels war eh zweitrangig, denn im Vordergrund stand der Spaß am Spiel.

Der erste Touchdown des Spiels gelang den Razorbacks, und die Besucher staunten nicht schlecht, wie schnell die muskelbepackten Männer sind. | Bild: Volk, Siegfried