von Christl Eberlein

Retro, das bedeutet bei den Münchner Musikern Sounds aus dem Repertoire der 60er und 70er. Diese Klangschätze haben die drei Musiker teilweise von etwas weiter unten in der musikalischen Mottenkiste ausgegraben und unter anderem mit der legendären, elektromechanischen Hammondorgel – aus der damaligen Zeit nicht wegzudenken – neu in Szene gesetzt.

Das Kultinstrument steht im Zentrum des Sounds des Trios. Darauf spielt Hansi Enzensperger und holt aus ihr heraus, was heraus zu holen ist. Ludwig Klöckner am Bass und Schlagzeuger Manfred Mildenberger machen die Band perfekt.

Mischung aus Jazz, Blues und Funk

Was das Trio zwar nicht neu erfindet, aber trotzdem zu etwas völlig anderem macht, ist vorrangig eine Mischung aus Jazz, Blues und Funk. Das Ganze wird gewürzt mit einer kräftigen Prise Space-Future, mit explodierenden Beats, eigenen Kompositionen und ihrem ganz eigenen Stil, der genau das ausmacht, was das Publikum in Pfullendorf von Anfang an mitriss.

Als „Vintage-Krassomaten“ bezeichnen sich die Künstler selbst und so passten die drei jungen Musiker ausgezeichnet in die charmant-gemütliche Vintage-Atmosphäre des Café Moccafloor. Und dabei mag es „Organ Explosion„ gerne laut, Organ Explosion mag es auffallend wild, und manchmal ein wenig schräg. Jeder für sich an seinem Instrument und alle gemeinsam als Band.

Publikum lässt Band nicht ohne Zugabe von der Bühne

Das demonstrierten die drei Musiker für das Publikum am Mittwochabend eindeutig und daher hielt es in der zweiten Hälfte des Konzertes einige Tanzlustige auch nicht mehr auf ihren Sitzplätzen. Nicht ohne Zugabe ließ das Publikum die Musiker zum Schluss von der Bühne. Diese dauerte dann nochmal großzügige 20 Minuten und endete mit stehendem Applaus für die Akteure des Abends.