Erst kürzlich hat das neue Schuljahr begonnen. Da gab es schöne Feiern mit den Erstklässlern, die schick angezogen riesige Schultüten mit sich herum trugen. Die Eltern zückten die Smartphones, um Fotos an dem Tag zu machen, an dem für ihre Kinder der Ernst des Lebens beginnt. Bei so manchem Erwachsenen kamen da Erinnerungen an den eigenen ersten Schultag hoch.

Auch der 94-jährige Karl Frey erinnert sich an seinen ersten Schultag vor 88 Jahren und an die Schule überhaupt. „Damals war alles ganz anders“, erzählt er. Auf dem Tisch hat er die SÜDKURIER-Ausgabe vom 24. September liegen. „Härle-Schule offiziell eingeweiht“ , kann man da lesen. Und es ist auch ein Bild aus dem Jahr 1931 zu sehen, als neben der Schule noch kein Hallenbad und keine Mensa standen. Wohl kaum jemand, der heute das komplett sanierte und erweiterte Gebäude betritt, kann sich vorstellen, wo die Pfullendorfer früher zur Schule gegangen sind. Karl Frey weiß es noch. Von den Erstklässlern, die im Jahr 1930 in Pfullendorf eingeschult wurden, leben heute wohl nicht mehr viele.

Dieses Bild zeigt eine Schulklasse vor dem ehemaligen Kloster, wo heute der Bürgresaal untergebracht ist. | Bild: Privat

Schultüten gab es nicht

Karl Frey und seine Mitschüler gingen dort zur Schule, wo heute der Gemeinderat tagt. Das ehemalige Klostergebäude diente auch dem damaligen Progymnasium als Unterkunft. Doch die Volksschule war vorher hier untergebracht – bis 1931. Karl Frey wird in vier Monaten 95 Jahre alt. Trotz der vielen Jahrzehnte, die seit seiner Schulzeit bereits vergangen sind, kann er sich noch an vieles aus jenen Tagen erinnern und ist im Besitz vieler Dinge aus den alten Zeiten. Also muss er doch auch noch seine Schultüte haben, oder? „So etwas gab es damals nicht“, erzählt der 94-Jährige. Und einen Gottesdienst zur Einschulung auch nicht. Die Kinder bekamen einen Schulranzen aus Leder, eine kleine Schiefertafel, einen Griffelkasten und ein kleines Schwämmchen, um die Tafel wieder abzuwischen.

Religionsunterricht mit dem Stadtpfarrer

Eine Unterrichtsstunde dauerte damals 60 Minuten. Am Nachmittag hatten die Kinder meist frei. Der Schuljahreswechsel war an Ostern. Der Rektor hieß Riester, außerdem gab es noch die Lehrkräfte Herr Bühler und Frau Fugaza. Die unterrichteten in den Fächern Lesen, Schreiben und Rechnen. „Das ABC war ganz wichtig“, erinnert sich Frey. Genauso wie das Einmaleins. Stadtpfarrer Schupp unterrichtete in Religion. Der Sportunterricht fand damals dort statt, wo heute das Jugendhaus untergebracht ist. Dort gab es einen Turnraum, erinnert sich Karl Frey. Manchmal fand der Sportunterricht auch im Freien statt, auf der Wiese unterhalb des Gebäudes, die man sieht, wenn man vom heutigen Zugangsbrückchen ins Treppenhaus des ehemaligen Klosters nach unten blickt. Diesen Zugang gab es früher nicht. Das Treppenhaus war von der Hauptstraße aus durch eine Tür zugänglich, die heute in die Klosterfloristik führt. In den Räumen des Stadtbauamtes befanden sich die Unterrichtsräume der Oberklassen. Auch ein Lehrer wohnte in dem Gebäude.

Hier neben dem Stadtbauamt lernten die Oberklassen. Und der Lehrer wohnte im ersten Stock. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Für den jungen Karl war der Schulweg extrem kurz. Seine Eltern betrieben das Gasthaus "Sternen" in der Hauptstraße und so musste er nur über die Straße laufen, durch das Treppenhaus bis zur Kirche und dann in die Schule. Ein Vesperbrot hatte er immer dabei. „Meistens war Marmelade drauf“, erzählt er. Man habe damals nicht so viel gehabt und Wurst oder Käse kamen nur selten aufs Schulbrot.

Zu Fuß zur Schule bei jedem Wetter

Ferien gab es zur Erntezeit. Die Eltern vieler Schulkameraden waren Landwirte und dass die Kinder bei der Ernte helfen mussten, war ganz klar. Manche von ihnen, die außerhalb wohnten, mussten zu Fuß einen weiten Schulweg bewältigen. Einige der heutigen Stadtteile hatten zwar eigene Schulen. Aber Karl Frey erinnert sich noch gut an Mitschüler aus Wattenreute. „Die waren echt schlecht dran“, sagt er.

Im Klassenzimmer herrschte übrigens Geschlechtertrennung. Die Buben saßen auf der rechten und die Mädchen auf der linken Seite. „Oder umgekehrt. So genau weiß ich das nicht mehr“, sagt Karl Frey. Ab 1932 musste er in die neue Volksschule am Härle gehen. Sein Schulweg verlängerte sich dadurch zwar. Aber der "Schulerbuckel", wie die Kinder die Schulstraße nannten, hatte einen großen Vorteil: Im Winter konnte man da prima runterrutschen. Erlaubt war das aber schon damals nicht.

Schulen früher Heute gibt es in Pfullendorf alle allgemeinbildenden Schularten. Doch das Schulwesen ist schon Jahrhunderte alt. Bereits im Mittelalter gab es eine Latein- oder Knabenschule. Sie befand sich vermutlich im Gebäude der heutigen Shishabar im ehemaligen Gasthaus "Kreuz". Auch das Bindhaus und die alte Stadtmetzg in der Metzgergasse wurden zu Schulzwecken verwendet. Um das Jahr 1611 gab es in der Pfarrhofgasse eine "Deutsche Schule". Diese war später als Mädchenschule in der Uttengasse, im Pfleghofgraben und im ehemaligen Franziskanerinnenkloster untergebracht. 1931 wurde der Bau der heutigen Härle-Schule eingeweiht. Bis dahin war die Volksschule in den beiden alten Klöstern neben Rathaus und Kirche untergebracht. (kf)

