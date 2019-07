„Große Bestürzung“

„Die Nachricht vom Tod des langjährigen Vorsitzenden der Sektion Pfullendorf im Deutschen Alpenverein, Jürgen Heim, erfüllt nicht nur die Alpenvereinsmitglieder mit Trauer, sondern auch in anderen Vereinen, in denen er wirkte, herrscht Betroffenheit“, ist nicht nur Karl Michelberger vom DAV über den Tod des 71-Jährigen bestürzt. Vor wenigen Wochen war der leidenschaftliche Wanderer und Kletterer bei der Gartenarbeit zusammengebrochen und gestürzt. Von diesen schweren Verletzungen hatte er sich nicht mehr erholt, und starb am vergangenen Mittwoch.

Jahrzehntelang im DAV-Vorstand

Vor mehr als einem halben Jahrhundert war Jürgen Heim der DAV-Sektion Überlingen beigetreten, ehe sich 1967 innerhalb dieser Sektion die Ortsgruppe Pfullendorf bildete. Hier war der aktive Sportler zunächst Abteilungsleiter für den Skilanglauf und organisierte die Teilnahme an Wettkämpfen im In- und Ausland. 1982 war er unter anderem beim bekannten Wasalauf in Schweden mit dabei. An der Gründung der eigenständigen Sektion Pfullendorf war Jürgen Heim maßgeblich beteiligt und seit 1993 war er zweiter Vorsitzender, ehe er im Jahr 2005 dann den Vorsitz übernahm. Bis im vergangenen Jahr übte er dieses Ehrenamt aus. Der Kauf und der Umbau des heutigen vereinseigenen Bergheimes in österreichischen Au im Bregenzerwald, der Bau des Kletterturmes, die Einrichtung der Langlauf-Loipe beim Flugplatz, die Einrichtung einer Geschäftsstelle und zuletzt der Erwerb eines Vereinsbusses wurden von ihm nachhaltig unterstützt.

Liebe zur Natur

Seine Liebe galt nicht nur der Natur, sondern vor allen Dingen den Bergen, insbesondere den Dolomiten. Er und seine Frau Hannelore fungierten bei vielen Aktivitäten in vorderster Reihe. Jürgen Heim war aber auch in anderen Vereinen aktiv. In früheren Jahren als Spieler beim SC Pfullendorf und später beim Turnverein. Er war nicht nur baden-württembergischer Marathon-Meister, sondern mehrfacher Teilnehmer bei den Deutschen Meisterschaften. Und wenn in Pfullendorf die fünfte Jahreszeit anbrach, dann war Jürgen Heim als Hexe unterwegs.

Verlässlichkeit in Person

Der Verstorbene war die Verlässlichkeit in Person, und wenn er eine Wander- oder Bergtour organisierte, bereitete er sich akribisch vor. Davon profitierten auch die Teilnehmer der SÜDKURIER-Sommertouren, an denen sich der DAV seit etlichen Jahren beteiligt. „Da machen wir was“, war seine positive Standardantwort, wenn ihn die Redaktionsanfrage erreichte. Dann legte Jürgen Heim eine Strecke fest, erkundete diese und führte am Veranstaltungstag die Gruppe selbstverständlich an. Mit seiner markanten Stimme und dem bestimmten Auftreten gab er auch bei diesen Wanderungen die Richtung vor. Für sein enormes ehrenamtliches Engagement wurde Jürgen Heim vielfach geehrt. So erhielt er von der Stadt Pfullendorf bei der jährlichen Sportlerauszeichnung den Sport-Ehrenbrief und vom DAV gab es schon vor einigen Jahren das goldene Edelweiß für sein außergewöhnliches Engagement.