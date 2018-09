Erste Vorgespräche über Zusammenlegung

So ziemlich genau vor sieben Jahren führten die Verantwortlichen der Musikvereine Aach-Linz, Großschönach und Herdwangen erste Vorgespräche für eine Zusammenlegung ihrer Jugendkapellen. "Für alle drei Vereine wurde es aufgrund der rückläufigen Zahl an Jungmusikern immer schwieriger, eine eigene, spielfähige Jugendkapelle zu erhalten", erinnert sich der langjährige Aach-Linzer Dirigent Werner Weißhaupt an die Anfänge von "Alhegro". Der Musikvereine Großschönach und Herdwangen hatten schon immer eine gemeinsame Jugendkapelle. Beim Musikverein Aach-Linz kam 2011 noch dazu, dass man keinen Ersatz für Weishaupt fand, der die Jugendkapelle mehr als 25 Jahre geführt hatte. Ende 2011 wurde eine Kooperation beschlossen und schon beim Jahreskonzert der Musikkapelle Aach-Linz 2012 zeigte die gemeinsame Jugendkapelle ihr Können der Öffentlichkeit.

"Alhegro" hat 55 Mitglieder

Aus den Anfangskürzeln der Musikvereine entstand der Name „Alhegro", die aktuell aus 55 Mitgliedern besteht und von den beiden Dirigenten Julia Kellenberger und Dominik Hönig erfolgreich geleitet wird. Ein Jugendleiterteam trifft sich regelmäßig jeden Monat, um Fragen oder Aktivitäten zu besprechen. Das Team, zu dem auch Werner Weißhaupt gehört, ist auch Bindeglied zwischen Jugendkapelle und den Musikvereinen. "Neben der Jugendkapelle gibt es seit 2013 ein Vororchester, die Alhegro Kids. Hier sollen die Kinder das Zusammenspielen in der Gruppe lernen, um so den Übergang zur Jugendkapelle zu erleichtern", erläutert Werner Weißhaupt, dass es immer schwieriger werde, Jugendliche an einen Verein zu binden. Deshalb versuche das Jugendleiterteam alles, um das Musizieren so attraktiv wie möglich zu machen, wozu auch Aktionen außerhalb der Musik gehören.

Gartenparty in Herdwangen

Das siebenjährige Bestehen ihrer Kapelle wollen die Jugendlichen mit einer „Gartenparty“ am kommenden Samstag, 15. September, ab 15 Uhr auf der „Grünen Mitte“ neben der Bundschuhhalle in Herdwangen feiern.

Programm Musikalische Gäste am 15. September, ab 15 Uhr, sind die Jugendkapellen BuDe (Burgweiler/Denkingen) und Wald. Für das leibliche Wohl sorgen die Mitglieder der 3 Musikvereine. Neben einer alkoholfreien Cocktailbar, einem Waffelstand gibt es speziell für die jüngeren Besucher eine Funbox. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung in die Bunschuhhalle verlegt.

