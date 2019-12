Wenn von Stadthalle und Messe die Rede ist, fällt einem spontan die Ausbildungsbörse der Wirtschaftsinitiative Pfullendorf ein. Dann sind die Stände der Firmen dicht umlagert von Schülern. Vergangenen Samstag erinnerten die vielen Info-Tische zunächst auch an die WIP-Veranstaltung. Bei genauerem Hinsehen wurde aber deutlich, dass die Zielgruppe dieses Mal eine andere war. Zum ersten Mal hat das Seniorenforum der Stadt Pfullendorf die „Generation plus“ zum Aktionstag eingeladen.

„Markt der Möglichkeiten“

Das Organisationsteam Gertrud Möhrle, Ruth Schuttkowski, Trude Gaubatz, Anthia Schmitt und Melanie Reimer mit Bürgermeister Thomas Kugler (von links). | Bild: Johanson, Kirsten

Zahlreiche ältere Mitbürger nutzten die Gelegenheit, sich einen Tag lang über Angebote und Themen zu informieren, die ihre Generation betreffen. „Der Zuspruch zeigt, dass hier Bedarf besteht“, freute sich Ruth Schuttkowksi. Die Seniorenbeauftragte hatte die Seniorenmesse zusammen mit Getrud Möhrle vom Ambulanten Pflegedienst Vinzenz von Paul, Anthia Schmitt vom Netzwerk 50plus, Trude Gaubatz vom Seniorenclub der evangelischen Kirche und Melanie Reimer von der Sozialstation St. Elisabeth organisiert.

Bürgermeister Thomas Kugler kam in seiner Begrüßung auf das Seniorenkonzept von 2014/15 zu sprechen. „Es wurde erstellt, um Ihnen den Aufenthalt in Pfullendorf und den Ortsteilen schöner und leichter zu machen.“ Der Aktionstag sei als Markt der Möglichkeiten ideal, um sich einen Überblick zu verschaffen und miteinander Gespräch zu kommen. „Eine Broschüre kann das so nicht leisten.“

Erleichterungen für den Alltag

Aussteller Bernhard Schulz (rechts) vom Sanitätshaus Schulz erklärt einer Besucherin die Funktionsweise des Rollators. | Bild: Johanson, Kirsten

Viele Organisationen, Vereine und Dienstleiter nahmen sich Zeit, um die Senioren zu informieren. Das Spektrum war breit gefächert, von Hausnotruf über Bürgerbus und Seniorenreisen bis hin zu Sucht im Alter. Die Polizei klärte über Einbruchschutz und Betrugsmaschen am Telefon auf. Auch Wohnen im Alter war ein Thema, für das sich viele interessierten. Hier standen die Spitalpflege Pfullendorf und das Wohnzentrum „Grüne Burg“ für Gespräche zur Verfügung. „Wir werden oft nach Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht gefragt. Ein VdK-Wohnberater aus Albstadt hält heute einen Vortrag über seniorengerechtes, barrierefreies Wohnen, das übrigens von der Pflegekasse bezuschusst wird. Der VdK hilft bei der Antragstellung“, erklärte Karlheinz Fahlbusch.

Der Turnverein Pfullendorf war auch mit von der Partie. Wer im Alter aktiv und fit bleiben will, findet im TVP vom Herzsport über die Volkstanzgruppe bis hin zu den Montagsmännern viele Angebote. Das Sportabzeichen kann selbst dann noch abgelegt werden, wenn man auf die 100 zugeht. „Bei uns Montagsmännern sind vier Männer über 80 Jahre alt“, so Alfred Heun und Wilhelm Pfeifer. „Ein Hauptziel unseres Seniorenangebots ist nicht nur die Bewegung, sondern auch, dass die älteren Menschen nicht allein zu Hause sitzen“, stellte Vorsitzende Gerda Gebert fest.

Auch Bestatter informieren

Und da man im letzten Lebensdrittel dem Tod näher rückt, waren auch zwei Beerdigungsunternehmen dabei. „In der Schweiz besteht die Möglichkeit der Naturbestattung, dass man zum Beispiel die Asche des Verstorbenen auf einer Bergwiese verstreut“, war von Rainer Lutz von Stoß Bestattungen zu erfahren. Hierzulande würden sich immer mehr Menschen für die Feuerbestattung entscheiden und für eine letzte Ruhestätte im Friedwald. Neu auf dem Markt ist die Möglichkeit, vom Verstorbenen einen Fingerabdruck zu nehmen und diesen dann auf einem Schmuckstück zu verewigen.

Unterhaltung, Mode und Essen

Für Verpflegung und Unterhaltung war ebenfalls gesorgt. Der Modelleisenbahn-Club servierte Gulasch, die Seniorentanzgruppe zeigte auf der Bühne ihre Tänze. Es gab eine Modenschau von Marco Moden und für Musik von Truck Stop bis Creedence Clearwater Revival sorgte der Pfullendorfer Anton Siegle mit seiner Band.