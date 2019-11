Das Seniorenforum der Stadt Pfullendorf unter der Leitung der städtischen Seniorenbeauftragten Ruth Schuttkowski lädt alle älteren Mitbürger am Samstag, 30. November, zu einem Aktionstag für Senioren in die Stadthalle ein. Wie das Seniorenforum in einer Pressemitteilung schreibt, stellen sich zahlreiche Einrichtungen und Vereine, die Veranstaltungen und Hilfen für Senioren anbieten, von 10 bis 17 Uhr in einer großen Schau vor. Der Eintritt beim Aktionstag ist frei.

Die Besucher dürfen sich auf ein attraktives und interessantes Angebot mit Themen und Antworten zu vielen Fragen, die ältere Menschen beschäftigen, freuen. Der Bürgerbus fährt an diesem Tag ganztägig die Stadthalle an und bringt Besucher, die nicht mit dem eigenen Auto fahren möchten, sicher aus ihren Wohngebieten zur Stadthalle. Ankunft und Abfahrt an der Stadthalle ist jeweils um 48 Minuten nach der vollen Stunde. Die letzte Rückfahrt ist um 16.48 Uhr. In den Wohngebieten fährt der Bürgerbus zu den üblichen Fahrplanzeiten ab. Für das leibliche Wohl ist mit Mittagstisch und Kaffee und Kuchen gesorgt.

Eröffnung durch Bürgermeister Kugler

Los geht es um 10 Uhr mit der Begrüßung durch Bürgermeister Thomas Kugler. Um 10.30 Uhr folgt ein Vortrag mit der Autorin und Achtsamkeitstrainerin Nanni Glück aus Stuttgart. Sie spricht über das Thema „Lächelnd leichter durchs Leben“. Dieser Vortrag wird um 16 Uhr wiederholt. Am Nachmittag sind auf der Bühne verschiedene Vorführungen und eine kleine Modenschau mit Herbst- und Wintermode von Marco geplant. Im Vortragsraum gibt es ab 13.30 Uhr Vorträge zu verschiedenen Themen für Senioren wie Wohnberatung, Bewegung im Alter oder Betreuungsvollmacht und Patientenverfügung. Für musikalische Unterhaltung sorgt Anton Siegle mit seinen Musikerfreunden.

In der Halle haben die Vereine und Einrichtungen rund 30 Informationsstände aufgebaut. Das Angebot reicht von Veranstaltungen für unternehmungslustige Senioren bis hin zur Pflege. Verschiedene Firmen gehören ebenso zu den Ausstellern wie die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle, der Pflegestützpunkt des Landkreises, die Lebensberatungsstelle oder der Kreisseniorenrat.