von Sandra Häusler

65 Abiturienten des Staufer-Gymnasiums, deren Familien und Gäste begrüßte Schulleiterin Anette Ebinger bei der Abiturfeier in der Aula. Die Oberstudiendirektorin sieht den Abiturjahrgang als "young leaders". Es sei ein vielfältiger Abiturlehrgang mit sehr unterschiedlichen Biographien, Stärken und Handicaps, der sich durch eine besondere Fähigkeit zur Integration auszeichnet habe.

Stolze Schulleiterin

"Es macht mich stolz, dass wir mit Euch einen politisch, gesellschaftlich, und historisch interessierten Jahrgang in die Welt entlassen", unterstrich die Schulleiterin. Sie erwarte, dass die "Young leaders" des Staufer-Gymnasiums aufrecht ins Leben gehen, gerüstet sind für die Herausforderungen; Verantwortung in Beruf, Ehrenamt und privat übernehmen werden. Das Grußwort des Schulträgers sprach Bürgermeisterstellvertreter Peter Schramm. Mit dem Ablegen des Abiturs seien die jungen Menschen ins Leben hinaus getreten. Dafür wünschte er ihnen dafür alles Gute.

Glückwunsch an die Eltern

Diese Stunde des Triumphs für die Abiturienten sei auch eine Stunde des Triumphs für die Lehrer. Nun könnten jene, die Ernte der vergangenen zwölf Jahre einfahren. Schramm's Glückwunsch galt auch den Eltern, die einen nicht ganz unwichtigen Anteil zu diesem Triumph geleistet hätten. Egal, welches Berufsziel, das Abitur sei ein Ausweis und biete alle Möglichkeiten.

Loris Burth (Mitte) schnitt als Abiturbester ab. Achim Prinz (links) und Anette Ebinger (rechts) überreichten ihm die Preise.

Evelin Krafft und Carmen Amann interpretierten ihre Ansprache im Namen der Eltern mit Gesangselementen. "Wir wünschen jeder und jedem Einzelnen von Euch, dass ihr im Leben findet, wozu ihr berufen seid. Habt dann auch den Mut, euch von dieser Erkenntnis leiten zu lassen", unterstrichen sie. Spritzig und unterhaltsam blickten die Abiturienten Ann-Kathrin Schmidt und Loris Burth auf ihre Schulzeit zurück. "Wir lernen nicht fürs Leben, sondern für die Schule", übersetzten sie das Zitat von Seneca. Sie hätten viele Lektionen gelernt, aber hätten noch keine Ahnung von Steuern, wie man einen Kredit aufnimmt, einen Knopf annäht oder einen Käsekuchen bäckt.

Lisa Ammann (links) wurde mit dem Scheffelpreis ausgezeichnet und hielt eine eindrucksvolle Scheffelpreisrede. Schulleiterin Anette Ebinger überreichte den Preis.

Scheffelpreisträgerin Lisa Ammann beschrieb, was Literatur und Sprache für sie bedeute. Weiter griff sie das Abi-Motto "Abicademy Awards" auf und ging darauf ein, was man damit verbinde. "Erst durch unsere Schwächen erkennen wir unsere Stärken", stellte sie fest. Und: "Doch wir sollten nicht vergessen, dass nicht die schulische Leistung das Wichtigste ist. Sie öffnet uns Türen. Doch zwischenmenschliche Kompetenzen, die soziale Intelligenz und Kommunikation, Sprache, ist das, was uns weiterbringt."

Den mit 500 Euro dotierten Preis des Lions Club Überlingen überreicht Alex Huenges (rechts) an Andra Mirica.

Die Zeugnisse und Preise übergaben Schulleiterin Anette Ebinger und ihr Stellvertreter Achim Prinz. Den Mathematikpreis der Sparkasse überreichte Vorstand Bernd Ruther. Alex Huenges übergab den mit 500 Euro dotierten Preis des Lions Clubs Überlingen an Andra Mirica. Philipp Dürr, stellvertretender Vorsitzender des Vereins der Ehemaligen des Staufer-Gymnasiums, übergab die Sozialpreise an Lisa Ammann, Loris Burth und Nicolas Scherzinger für ihr Engagement und ihre dauerhafte Verlässlichkeit. Die Feierstunde umrahmten Schüler der Kursstufe 2, Paul Steiner und Nasthasia Bornstädt, musikalisch.

Die Sozialpreise überreiche (von links) Philipp Dürr vom Verein der Ehemaligen an Nicolas Scherzinger, Loris Burth und Lisa Ammann.

Nun beginnt ein neuer Lebensabschnitt. So etwa für: Ann-Kathrin Schmidt aus Pfullendorf, die ab September einen viermonatigen Freiwilligendienst in Peru antritt. Lea Koeberle absolviert ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem Sprachheilkindergarten. Der Abiturbeste Loris Burth aus Hilpensberg will in Stuttgart Simulationstechnologie studieren. Rumeysa Efilti aus Pfullendorf möchte zunächst ein halbes Jahr arbeiten und dann reisen. "Das nächste Jahr genießen und dann ein Studium", sagt sie. Einen Ausbildungsplatz zur Industriekauffrau hat Sabrina Höge aus Aach-Linz in der Tasche.

Preisträger: Loris Burth: Abiturbester, Durchschnitt 1,0; Mathematikpreis, Mathematikpreis der Sparkasse, Physik, Physikpreis der Schule, Sozialpreis.

Lisa Ammann: Scheffelpreis, Sozialpreis.

Bodo Baumann: Preis Physik.

Jana Hornstein: Sport.

Shena Karagol: Französischpreis der Stadt St.-Jean-de-Braye.

Stephanie Lutz: Mathematik, Physik.

Peter Metzger: Physik, Physikpreis der Schule, Geographie.

Andra Mirica: Lionspreis, Englisch

Nicolas Scherzinger, Sozialpreis

Ann-Kathrin Schmidt: Latein, Englisch, Gemeinschaftskunde.

Freya Spoida: Chemie GDCH-Abiturientenpreis, Chemiepreis der Schule.

Tobias Weigelt: Mathematikpreis der Sparkasse, Physik.

Anna Moßbrucker: Religion

Helena Ruther: Religion

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein