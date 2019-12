von Robert Reschke

Klaus Matt bereitete während der Generalprobe die Besucher der Aufführungen der Aach-Linzer Laienbühne schon mal auf die mageren Zeiten vor, die den Theaterliebhabern bevorstehen werden. In Folge der Renovierung des Pfarrheims St. Bernhard können zukünftig nicht mehr so viele Gäste Platz nehmen wie in der Vergangenheit. Bei der Generalprobe am Samstag war das noch kein Problem, denn nur wenige Gäste fanden zu diesem Termin den Weg in das Aach-Linzer Pfarrheim.

Schon bei der öffentlichen Generalprobe gab es wieder einmal beste Theaterkunst von der Aach-Linzer Bühne geboten. Und mit Bernd Eikmeyer kann die Theatergruppe des Pfullendorfer Ortsteils ein neues Gesicht präsentieren. Der neue Mitspieler bot die Rolle des flippigen und aufgedrehten Künstlers bestens dar. Gezeigt wird in diesem Jahr mit „Die verschollene Kirchachronik“ eine schwäbische Komödie.

In dieser Komödie geht es darum, dass das Kirchendach in Klainkirchlingen marode ist und es hineinregnet, aber es gibt kein Geld für eine Reparatur. Bisher kann der Pfarrer noch das Gemeindehaus für den Gottesdienst nutzen. Das entspricht auch einer Festlegung in einer uralten Kirchenchronik. Aber niemand weiß so genau, warum das so ist, denn das alles steht im nächsten Band der Kirchenchronik. Doch dieser ist seit ewigen Zeiten verschollen.

So beschließt die Bürgermeisterin nun, nach ihrer Wiederwahl diese Verfügung aufzuheben, um im Gemeindehaus einen Vereinsraum einzurichten. Damit ruft sie jetzt schnell andere auf den Plan, die das Gemeindehaus für eigene Zwecke auch gerne beanspruchen würden. So scheint nun die Lage für den Pfarrer hoffnungslos.

Da bringt J. W. Sheffele, ein Besucher aus Amerika, eine entscheidende Wende ins Geschehen. Eigentlich wollte er in den Kirchenunterlagen nur nach seinen Vorfahren forschen. Im weiteren Verlauf propagiert er die anstehenden Bürgermeisterwahlen, welche die zukünftige Verwendung des Gemeindehauses entscheidend beeinflussen würde. Und so fanden sich schnell vier Gegenkandidaten für die amtierende Bürgermeisterin.

Der Pfarrer, der Dorfpolizist und ein Künstler machten sich sogleich an ihre Vorbereitungen, um siegreich aus der Wahl hervorgehen zu können, auch animiert durch die Unterstützung von J. W. Sheffele. Anton Schlüpferle, der Künstler, sah allerdings wegen seines Nachnamens doch eher Bedenken, was seine Chancen auf einen Sieg anlangt. Aber der Besucher aus Amerika konnte allen Kandidaten ihre Eignung als neuer Bürgermeister/in plausibel darlegen. Dies gilt auch für Rathausmitarbeiterin Tipsi, die ihren Wahlauftritt alleine durch den Einsatz von sozialen Medien bestreiten wollte.

Alle eint jedoch eines: nämlich ihre Abneigung der Kochkünste von Hanna Heilig. Als diese auch noch ein Wahlsiegermenü versprach, räumte sich unter dem Gelächter der Zuschauer schnell die Bühne komplett.

In den letzten Szenen des Vierakters gibt der Wahlleiter das Wahlergebnis bekannt. So viel sei an dieser Stelle verraten: es wurde denkbar knapp. Nur eine Stimme machte den Unterschied aus. Und was aus der verschollenen Kirchenchronik wurde, können die Gäste beim Besuch der kommenden Aufführungen – siehe Kasten – selbst erfahren.