von Karlheinz Fahlbusch

Werke von ihm hängen in vielen Häusern in Pfullendorf und manche werden wohl auch in Kellern oder auf Dachböden vor sich hindümpeln. Sie sind einzigartige Zeugnisse der Stadtgeschichte. Es gibt sie auf Leinwand, Tellern und sogar Bocksbeutelflaschen. Entstanden sind sie von der Hand eines Mannes, an den man sich erinnern sollte: Matthäus Hofmann. Er wurde am 12. September 1866 als Sohn des Tagelöhners Georg Hofmann und dessen Frau Rosa geboren und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als 19-Jähriger ging er „auf die Walz“, wie das damals bei Handwerksburschen noch üblich war.

Heute befindet sich hier ein Restaurant. Von der Stadtmauer ist nur noch wenig zu sehen. Auch an dieser Stelle hat sich seit Matthä Hofmann das Stadtbild verändert. | Bild: Unbekannt heute

Wanderschaft durch halb Europa

Matthäus hatte eine Lehre als Dekorations- und Kirchenmaler gemacht. Zu Fuß ging es zunächst ins Elsass und dann über Würzburg nach Leipzig. Eigentlich wollte er dort an einer der Kunstakademien studieren. Aber daraus wurde nichts. Vermutlich fehlte es am Geld. Also begab er sich auf Wanderschaft durch halb Europa. Arbeit gab es kaum für den jungen Mann. Es muss eine sehr harte Zeit gewesen sein, wie man den Aufzeichnungen Hofmanns über seine Wanderjahre entnehmen kann.

Große Gemälde sind verschwunden

1891 kam Matthä, wie man in der Heimat nannte, zurück nach Pfullendorf und eröffnete ein Malergeschäft und beschäftige bis zu acht Gesellen. 1893 heiratete Frieda Miller aus Hilpensberg. Diese bringt insgesamt sechs Kinder zur Welt. Immer wieder fertigte er große Wandgemälde für Gastwirtschaften in Pfullendorf. Im „Rößle“, im „Sternen“ und im „Hirschen“ verzauberten sie die Gäste. Leider sind sie alle verschwunden, so wie die genannten Gasthäuser selbst.

Matthäus Hofmann genoss zu seiner Zeit einen hervorragenden Ruf und hat viele Darstellungen von Gebäuden gemalt.

In wenigen Jahren über 600 Ölbilder gemalt

In der Stadt kennt man damals den hageren Mann mit dem Schlapphut, der immer einen Skizzenblock bei sich hat. Im Jahr 1910 schickt ihn die großherzogliche Handwerkskammer nach Brüssel zur Weltausstellung. Mit 51 Jahren ist er bereits gesundheitlich angeschlagen und auch der erste Weltkrieg macht dem Mann schwer zu schaffen. Dennoch malt er zwischen 1918 und 1929 über 600 Ölbilder. Aus dem Rathaus erhält er den Auftrag, Bilder und Zeichnungen von interessanten Stellen in der Stadt zu fertigen. Sein Ansehen steigt dadurch enorm und die Bevölkerung sieht ihn auch als Chronist und seine Bilder werden zu Kunstobjekten. Am 20. September 1929 stirbt Matthä Hofmann im Alter von 63 Jahren.

Die Gemälde sind heute in Privatbesitz

Heute sind die Gemälde des Pfullendorfers weitgehend in Privatbesitz und ein wahres Füllhorn für Menschen, die sich für das alte Pfullendorf interessieren. Hofmann sah sich vielleicht auch als Chronist mit dem Pinsel. Der Betrachter wird sich vielleicht die Frage stellen, wie er Gebäude malen konnte, die es zu seinen Lebzeiten schon gar nicht mehr gab. So die drei Stadttore, die bereits vor seiner Geburt abgerissen wurden. Er hat sich dafür wohl Anregungen bei alten Ansichten und vor allem Skizzen bei anderen Malern geholt.

Seinen Namen hat das „Bayers Loch“ vom Taglöhner und Landwirt Johann Bayer. Durch den Durchbruch in der Stadtmauer in der Uttengasse konnte man schnell zum Stadtsee gelangen. | Bild: Fahlbusch, Karlheinz

Hoffmann untrennbar mit der Linzgaustadt verbunden

Vielleicht hat er auch Personen befragt, die sich noch an nicht mehr vorhandene Gebäude erinnern konnten. Und so hat er auch manche Frage aufgeworfen, die sich der Pfullendorfer des Jahres 2020 stellen mag. Wo war denn das Gasthaus „Zum Schaf“? Und haben die Häuser damals wirklich so ausgesehen? Man darf Hofmann sicher ein Maß an künstlerischer Freiheit zugestehen. Sicher ist: Wer sich für die Geschichte der Stadt interessiert, der kommt an Matthä Hofmann nicht vorbei.