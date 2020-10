von SK

Opfer von Betrügern wurde ein 78-Jähriger aus Illmensee am Dienstag, der auf seinem Rechner ein Antiviren-Programm installieren wollte und sich an eine zweifelhafte Hotline aus dem Internet wandte. Von Mitarbeitern der Hotline wurde er an eine angebliche Spezialistin in China verbunden, die die Kontodaten des Mannes abfragte. Die Betrügerin gaukelte dem Mann vor, dass sein Konto gesperrt sei, teilt die Polizei mit. Sie verlangte von ihm mehrere TANs. Mit diesen gelang es den Hackern, mehrere hundert Euro vom Konto des Rentners abzubuchen.