Illmensee vor 3 Stunden

74-jähriger Pedelec-Fahrer stirbt nach schwerem Sturz bei Lichtenegg

Ein 74-jähriger Pedelec-Fahrer stürzte in der Nacht von Freitag auf Samstag aus bisher nicht geklärter Ursache bei Lichtenegg und wurde schwer verletzt. Am Samstagvormittag ist er in einer Klinik gestorben.