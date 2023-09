Pfullendorf-Denkingen – Das Denkinger Familienunternehmen, das Autohaus Gitschier, feiert in diesem Jahr sein 55-jähriges Bestehen. Geschäftsführer Michael Gitschier kann dabei auf eine stetig- und auch weiterwachsende Unternehmensgeschichte zurückblicken.

Eine Garage am Anfang

Vater Helmut Gitschier startete 1968 zusammen mit einem Lehrling eine erfolgreiche Historie des gleichnamigen Autohauses. Eine Garage in der Linzgau-Straße war der Anfang. Schon wenig später avancierte das junge Unternehmen zum Renault-Vertragshändler. Auch eine Erweiterung der Werkstatt im Jahre 1973 und der Bau einer Ausstellungshalle 1987 konnten dem stürmischen Wachstum nicht standhalten.

1993 eröffnete das Autohaus im Ahornweg, dem Platzbedarf entsprechend, ein neues Betriebsgebäude. Michael Gitschier übernahm 2008 die Geschäftsführung. „Aber noch heute kommt der Seniorchef gelegentlich vorbei“, meint sein Sohn. Beschäftigte das Unternehmen damals noch 30 Mitarbeiter, so ist die Zahl mittlerweile auf 50 angestiegen. Davon sind zwölf Mitarbeiter in der Niederlassung Herbertingen tätig. Dieser Standort wurde im Jahr 2000 in Betrieb genommen.

Erweiterungen und Modernisierungen

Im Jahr 2008 wurde das Angebot mit der Marke „Dacia“ ergänzt. Bereits 2009 wurden die Ausstellungsräume erweitert. Zwei Jahre später folgte eine eigene Fahrzeug-Aufbereitung. 2015 wurde der Standort Herbertingen komplettsaniert, umgebaut und um eine neue Ausstellung erweitert. Seit 2019 wurde in Denkingen ein Reifenlager in Betrieb genommen. Es bietet Platz für 1000 Reifensätze. Kunden können hier entspannt ihre Reifen einlagern, und zum Wechseln ganz einfach einen Termin vereinbaren. Seit wenigen Tagen kann dieser Termin sogar gemütlich online von zu Hause aus gebucht werden.

Die Erfolgsgeschichte des Denkinger Autohauses blieb nicht ohne Folgen. Mehrfach durfte das Familienunternehmen die Auszeichnung „Renault Dealer of the Year“ entgegennehmen – eine weltweite Auszeichnung für Renault Händler mit herausragender Kundenzufriedenheit in Sachen Service und Verkauf. Daneben erhielt das Autohaus Gitschier, ebenfalls mehrfach, die nationale „Club de l’elite“-Auszeichnung.

Die Erfolgsgeschichte geht aber noch weiter. Ab 2024 erhalten die Denkinger den Haupthändler-Status für das Gebiet Sigmaringen und Zollernalb. Nur knapp 80 Renault-Partner haben in Deutschland einen vergleichbaren Status. Und so werden einige Renault-Händler zukünftig über das Autohaus Gitschier betreut.

Der Denkinger Fachbetrieb bietet alle Services rund ums „Heilig Blechle“ an. Neben der Unfallinstandsetzung werden sämtliche Wartungs- und Verschleißarbeiten vorgenommen. Die HU-Abnahme und die Abgasuntersuchung gehören genauso zum Serviceumfang wie der Reifendienst und die Einlagerung der Pneus. Der Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen ist zentraler Bestandteil des Angebots. So können interessierte Kunden zwischen mehr als 150 Neu- und Gebrauchtfahrzeugen in Herbertingen und Denkingen ihre Wahl treffen. Die Aufbereitung der Fahrzeuge wie Waschen, Reinigung und Polieren runden den Service des Hauses ab.

Bei der Leistungsschau am kommenden Sonntag, 17. September, wird das Autohaus wieder einen beliebten Anlaufpunkt bilden. Die Bewirtung übernimmt der Musikverein Denkingen, der zudem einen leckeren Mittagstisch anbietet. Und selbstgebackene Kuchen und Torten gehören selbstredend dazu. Die kleinen Besucher erwartet das Spielmobil Minifant mit vielen tollen Spielgeräten.

Wer momentan über den Kauf eines Gebrauchtwagens nachdenkt, der sollte zur Leistungsschau beim Autohaus Gitschier zugreifen. Denn vom 15. bis 30.¦ September räumt das Denkinger Autohaus seinen Kunden eine Prämie von 550 Euro beim Kauf eines verfügbaren Gebrauchtwagens ein.

Attraktive Gewinne

Das Autohaus Gitschier, Ahornweg 1 in Pfullendorf-Denkingen, verlost während der Denkinger Leistungsschau am Sonntag, 17. September, drei wertvolle Sachpreise: