Der Kindergarten St. Johann in Denkingen trägt zwar einen katholisch klingenden Namen, aber der Träger ist keineswegs die katholische Kirche. Er ist vielmehr ein städtischer Kindergarten und feiert in diesem Jahr sein 50-jähriges Jubiläum. Dies ist für Leiterin Martina Schmid positiv. „Wir sind für alle Religionen und auch für alle Staatsangehörigkeiten offen“, erklärte sie. Der Anteil von Kindern mit nichtdeutschen Wurzeln liege bei rund zehn Prozent, aber für die Leiterin sind diese Kinder keine Belastung oder Beeinträchtigung. „Vielmehr sind diese Kinder für uns völlig problemlos, und stellen eher eine Bereicherung dar“, betonte sie. Und so hob die Kindergartenleiterin bei der Begrüßung der zahlreichen Festgäste auch die Gemeinschaft hervor mit den Worten: „Gemeinsam können wir alles schaffen.“

Örtliche Vereine helfen mit

Und das zeigte sich beim Jubiläumsfest nicht nur in Worten, sondern auch in vielzähligen Taten. Da waren zum Beispiel die vielen Aktionen und Attraktionen, die am Samstag im Kindergarten angeboten wurden. Diese wurden nicht nur von den Mitarbeitern betreut, sondern zahlreiche Eltern oder auch die ansässigen Vereine halfen fleißig mit. Da war zum Beispiel das Sackhüpfen für große und kleine Besucher, das vom Narrenverein aus Denkingen organisiert wurde. Ein weiterer Anlaufpunkt war die Fußball-Anlage mit Tor, für das der SV Denkingen seine Mithilfe einbrachte. Manch einer versuchte sich auch an der Nagelstation, an der Nägel möglichst schnell in den Baumstamm getrieben werden mussten. Und natürlich nicht zu überhören war die Unterstützung des Musikvereins. Die Jugendkapelle „BuDe“ sorgte mit einigen Stücken für die musikalische Unterhaltung an diesem Nachmittag.

Während sich die Eltern gerne bei den selbst gebackenen Kuchen und Torten bedienten, konnten die Kinder sich die Zeit bestens vertreiben. Da durfte die Popcorn-Station, die von der örtlichen Landjugend umsorgt war, nicht fehlen. Beliebt war bei den Kleinen natürlich das Tattoo-Studio, wo es abwaschbar Tattoos in Hülle und Fülle gab. Im Raum der Pusteblumen-Gruppe fanden die jungen Besucher Gelegenheiten, sich mit den Malstiften zu beschäftigen. Im nächsten Raum konnten Mama oder Papa aus den zahlreich vorhandenen Kinderbüchern erzählen.

Aber auch für die erwachsenen Gäste gab es einiges zu erfahren. Um einen Einblick in die Geschichte der vergangenen 50 Jahre des Kindergartens zu erhalten, waren zahlreiche Fotoalben und Artikel zu bewundern. Für den einen oder anderen Besucher auch ein Rückblick auf die eigene Kinderzeit.

Zusätzlich bot die weitere Infrastruktur des Kindergartens willkommene Anlaufstellen für die kleinen Besucher. Beliebt war zum einen die große Schaukel, aber auch das neu errichtete Holz-Tippi im Freigelände. Überhaupt bezeichnete die Leiterin den Garten als das Herzstück ihrer Einrichtung. „Kinder lieben die Natur und den Garten“, ergänzte sie bei ihrer Begrüßung.

Und so fand auch die große Linde im Garten, Einzug in das neue Logo des Kindergartens. Selbst bezeichnen die Kinder das Logo als „Echt cool“. Aber nicht nur das Logo war neu, sondern im gesamten Gebäude wurden vielfältige Renovierungsmaßnahmen vorgenommen. Neben frischen bunten und hellen Farben erhielten auch die Türen einen neuen Anstrich. Überzeugen konnten die Gäste auch die frisch gestrichenen Fliesen im Sanitärraum.

Aber auch der Alltagsbetrieb erhielt den einen oder anderen neuen Anstrich. Zum einen können sich die Kinder in den nächsten Wochen auf mehr Turnstunden freuen. Zum anderen wird in absehbarer Zeit eine „Vorlese-Oma“ ihre Arbeit aufnehmen.