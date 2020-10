Pfullendorf (kaj) In Denkingen steht ein besonderes Jubiläum an: Das Autohaus Gitschier ist seit 52 Jahren, davon 50 Jahre als Vertragspartner von Renault, im Autoverkauf und in der Reparatur von Fahrzeugen tätig. In den fünf Jahrzehnten seines Bestehens befindet sich das von Helmut Gitschier gegründete Unternehmen auf Wachstumskurs.

Alles begann in der Ortsmitte von Denkingen mit zwei Garagen und einer überschaubaren Werkstatt. 1993 zog die Firma an ihren jetzigen Standort um und war damit der erste Betrieb im Denkinger Gewerbegebiet. Lange arbeitete Roswitha Gitschier an der Seite ihres Ehemannes und war vor allem für die Buchhaltung zuständig. Sohn Michael übernahm vor zwölf Jahren die Geschäftsführung. Der Seniorchef ist ganz frisch im Ruhestand.

Nach mehreren Erweiterungen umfasst die Betriebsfläche heute rund einen Hektar. Außerdem wurde ein zweites Autohaus in Herbertingen eröffnet. Insgesamt beschäftigt das Unternehmen derzeit 46 Mitarbeiter. Viele von ihnen haben bei Gitschier ihre Ausbildung gemacht und blieben der Firma treu. Ein Mann der ersten Stunde ist Ernst Frick, der noch heute als Rentner im Teilzeitjob für das Autohaus arbeitet.

Schon immer ist Gitschier ein stolzer Ausbildungsbetrieb. Derzeit werden fünf Lehrlinge als Kfz-Mechatroniker und im kaufmännischen Bereich ausgebildet. „Der Beruf des Kfz-Mechatronikers ist technisch anspruchsvoll und immer noch sehr beliebt bei den Lehrlingen“, berichtet der Firmenchef und betont, dass der Job längst keine reine Männerdomäne mehr sei.

Das Unternehmen geht mit der Zeit und setzt zunehmend auf die neuen Elektroautos wie den Renault Zoe im Pkw-Bereich oder die Modelle Master und Kangoo bei den Transportern. Immer mehr Kunden wollen von Benzin zu Strom wechseln. Die Nachfrage sei groß. Bis zu 10¦000 Euro Umweltbonus fließen derzeit, wenn sich Autofahrer dafür entscheiden, auf E-Autos umzusteigen. Bis zu 395 Kilometer Reichweite kann ein aufgeladenes Elektroauto der Firma Gitschier fahren. Ganz neu im Programm sind der Captur und Mégane als Plug-in Hybridfahrzeuge.„Sie haben eine aufladbare

Batterie und mit 50 bis 60 Kilometern eine längere elektrische Reichweite“, erklärt Michael Gitschier.

Reifenwechselwoche

Jetzt heißt es: Termin sichern, denn der Schneematsch auf den Straßen kommt oft schneller, als man denkt. Das vergangene Wochenende hat gezeigt, wie rasch die Schneefallgrenze sinkt. Im Hochschwarzwald sind bereits die ersten Flocken gefallen. Das Autohaus Gitschier bietet in Denkingen von Montag, 12.¦Oktober, bis Freitag, 16.¦Oktober eine Reifenwechselwoche an. Vier Monteure werden die Fahrzeuge den ganzen Tag von Sommer- auf Winterräder wechseln. Um eine Terminvereinbarung wird unter Telefon 07552 – 9¦30¦40 gebeten.