Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei ist offensichtlich ein Sofa auf der Terrasse einer Wohnung aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten. Im weiteren Verlauf beschädigte das Feuer auch die Fassade des Gebäudes. Ein Nachbar und der Wohnungseigentümer hatten versucht, den Brand mit einem Feuerlöscher und einem Gartenschlauch zu löschen. Hierbei atmeten sie Rauchgase ein, weshalb sie durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht wurden. Die übrigen Bewohner verließen das Gebäude und blieben unverletzt. Der insgesamt entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 50 000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.