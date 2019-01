von Günter Töpfer

Wegen Körperverletzung in zwei Fällen verurteilte das Amtsgericht Sigmaringen unter Vorsitz von Richterin Linda Blazko einen 30-jährigen Informatiker aus Rastatt zu einer Geldstrafe in Höhe von 2800 Euro (80 Tagessätze à 35 Euro). Laut Staatsanwaltschaft, war der Angeklagte im Juli 2017, kurz vor 19 Uhr, beim Linzgau-Center in Pfullendorf mit einem 19-jährigen Schüler in Streit geraten und hatte ihm dabei einen Faustschlag ins Gesicht versetzt. Nachdem der Schüler dann bereits beim benachbarten Busbahnhof in einem Bus eingestiegen war, erhielt es im Bus noch einen weiteren Faustschlag vom Angeklagten, bevor der Busfahrer den 30-Jährigen aus dem Bus warf.

26-jährige Freundin freigesprochen

Die Staatsanwaltschaft hatte den Angeklagten zunächst wegen gefährlicher Körperverletzung angeklagt, weil er bei beiden Faustschlägen sein kleines Feuerzeug in der Hand gehabt hatte, das als gefährliches Werkzeug eingestuft worden war. Gegen die mitangeklagte 26-jährige Freundin des Informatikers war in beiden Fällen Anklage wegen Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung erhoben worden. Die 26-Jährige wurde jedoch in allen Punkten der Anklage freigesprochen. Vom Vorwurf der Bedrohung in Tateinheit mit Freiheitsberaubung mit Nötigung wurde nach der Beweisaufnahme ebenfalls abgesehen.

In der Verhandlung berichtete der Angeklagte, dass ihm Monate vor der Tat in seinem Cabrio ein Hydraulik-Schlauch durchgeschnitten worden war. Dadurch sei ihm ein Schaden in Höhe von 700 Euro entstanden. Als Täter habe er den Schüler in Verdacht gehabt und bei der Begegnung beim Linzgau-Center darauf angesprochen. Obwohl man sich nicht nur kannte, sondern eigentlich bis dahin befreundet gewesen sei, kam es einem heftigen Streit. Die beiden Faustschläge räumte der Angeklagte ein. Zur Anklage gegen die Freundin des Informatikers war es auch gekommen, weil der 30-Jährige sie vor dem Faustschlag per Zuruf gefragt haben soll, ob er den Schüler schlagen darf. Dem Gericht bestätigte der Angeklagte, dass er bei den Faustschlägen sein Feuerzeug in der Hand hatte und dass er seine Freundin gefragt habe, ob er zuschlagen soll.

Zweite Begegnung angeblich zufällig

Den Vorwurf, er habe sein Opfer nach dem ersten Faustschlag verfolgt, ließ der Angeklagte nicht gelten. Nach dem ersten Faustschlag beim Linzgau-Center habe er noch an einer Tankstelle ein Bier gekauft und sei gemütlich auf dem Heimweg gewesen. Dabei sei er dann an der Bushaltestelle vorbei gekommen und dort sei die Freundin des Schülers plötzlich auf ihn losgestürmt. Seine eigene Freundin sei dazwischen gegangen und habe die Angreiferin am Arm festgehalten und am Hals gedrückt, während er daraufhin wutentbrannt in den Bus gestürmt sei. Dort habe er dem Schüler dann noch einmal "eine verpasst".

Der als Zeuge geladene Schüler berichtete dem Gericht, dass das Gespräch über den zerschnittenen Hydraulikschlauch zu der Auseinandersetzung geführt habe. Bis dahin sei eigentlich alles normal gewesen. Der Angeklagte habe ihm mit aller Deutlichkeit gesagt, dass er ihm seine Unschuldsbeteuerung nicht glaube und sei handgreiflich geworden. Seine ebenfalls als Zeugin geladene 20-jährige Freundin bestätigte dem Gericht ebenfalls, dass der Auslöser für den Streit der zerschnittene Hydraulik-Schlauch gewesen sei. Die Stimmung sei sehr aufgeheizt gewesen. Ein weiterer Zeuge, der zur Verhandlung trotz ordnungsgemäßer Ladung nicht erschienen war, wird mit einem Ordnungsgeld rechnen müssen.

Keine gefährliche Körperverletzung

Die Staatsanwältin bejahte in ihrem Plädoyer die Mittäterschaft der 26-Jährigen Freundin und beantragte die Verurteilung beider Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung zu Freiheitsstrafen. In ihrer Urteilsbegründung verwies Richterin Linda Blazko jedoch darauf, dass das kleine, handelsübliche Feuerzeug mit der Faust umschlossen werden kann und nicht gezielt gegen das Auge oder Ohr des Schülers geschlagen worden sei. Daher komme sie nach der Beweisaufnahme zu dem Ergebnis, dass das Feuerzeug, wie es eingesetzt worden war, nicht als gefährliches Werkzeug gelten könne. Bei der ersten Auseinandersetzung beim Linzgau-Center liege auch keine Beihilfe der 26-Jährigen vor und bei der zweiten Auseinandersetzung beim Busbahnhof sei nicht zweifelsfrei geklärt, wie der Streit wieder ausbrach.

Zur Frage der Bestrafung verwies die Richterin darauf, dass die beiden Faustschläge zwar an der Grenze zur gefährlichen Körperverletzung gewesen seien, aber es komme nur eine erhebliche Geldstrafe für den nicht vorbestraften Angeklagten in Frage. Seine Verfahrenskosten trägt der Angeklagte, die der freigesprochenen 26-Jährigen die Staatskasse.