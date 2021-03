von Sk

Eine 28-jährige Autofahrerin hat am Montagnachmittag gegen 14 Uhr in der Straße Theuerbach einem Lastwagen die Vorfahrt genommen. Die Frau kam aus der Wacker-Neuson-Straße und wollte nach links abbiegen. Dabei übersah sie im Theuerbach einen Lastwagen, der vorfahrtsberechtigt war. Durch die Kollision der Fahrzeuge entstand an dem Mercedes Totalschaden. Die 28-Jährige wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden beläuft sich insgesamt auf rund 20 000 Euro, informiert die Polizei.