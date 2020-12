Silvio Dietrich kontrolliert nachts mit seinem Sicherheitsdienst Einrichtungen der Stadt und der Stadtwerke. In einem normalen Jahr wäre er auch auf Partys und Festen zur Sicherheit unterwegs, doch wegen Corona ist alles abgesagt.

Wir stehen auf dem Pausenhof der Härleschule. Silvio Dietrich betrachtet die Lichter der Stadt, Schneeflocken fallen wie in Zeitlupe vom Himmel. Er genießt die Stille, die um 2 Uhr in Pfullendorf herrscht. „Man gewöhnt sich daran, in der Nacht