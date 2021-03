von Sk

An der Einmündung der Landesstraße 200 in die Landesstraße 201 zwischen Denkingen und Rickertsreute sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag zwei Autos so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Ein 54 Jahre alter Nissan-Fahrer, der aus Richtung Strass kam, wollte laut Polizei nach links in Richtung Denkingen abbiegen und nahm dabei einem Audi, der nach Rickertsreute fuhr, die Vorfahrt. Dessen 24-jähriger Fahrer wollte noch ausweichen, konnte eine Kollision aber nicht verhindern. Sein Wagen wurde durch die Kollision gegen eine Verkehrstafel geschleudert. Verletzt wurden beide Fahrer glücklicherweise nicht. Der Schaden an den Fahrzeugen und dem Verkehrszeichen wird auf etwa 10 000 Euro geschätzt, informiert die Polizei.