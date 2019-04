Kreistag hat 40 Sitze

So schnell, wie gestern der Kreistagswahlausschuss die Gültigkeit der Wahllisten samt Bewerber für die Kommunalwahl am 26. Mai feststellte, wird die Auszählung der Stimmen nicht gehen. Der Landkreis ist für die Kreistagswahl in sieben Wahlbezirke aufgeteilt, in denen, je nach Einwohnerzahl, zwischen vier und sieben Kreisräte zu wählen sind. Die Bezirke Pfullendorf, Mengen und Bad Saulgau entsenden je sieben Vertreter. Das Einzugsgebiet Meßkirch-Stetten a.k.M. hat sechs Vertreter im Kreistag, Sigmaringen-Stadt hat fünf und Gammertingen und Sigmaringen-Land wählen vier Ratsmitglieder. Die CDU, Freie Wähler, Bündnis90/Die Grünen und die AfD haben in allen Wahlbezirken eine Liste aufgestellt, die FDP in fünf Bezirken. 220 Frauen und Männer bewerben sich um den Einzug in den Kreistag, der künftig 40 Sitze haben wird, gegenüber den aktuell 38 Kreisräten. Diese Erhöhung ist der Tatsache geschuldet, dass die Einwohnerzahl des Landkreises am 30. September 2018 über der maßgeblichen Zahl von 130 000 lag.

AfD hat je Wahlkreis einen Kandidaten

Vor fünf Jahren holte die CDU mit 52,9 Prozent und 22 Sitzen die absolute Mehrheit im Gremium, gefolgt von den Freien Wählern, die für ihre 22,9 Prozent neun Sitze erhielten. Jeweils fünf Sitze gab es für die SPD (11,9 Prozent) und Bündnis90/Die Grünen (10,7 Prozent). Einen Sitz hat die FDP, die auf 1,6 Prozent kam. Am 26. Mai tritt als weitere Gruppierung die AfD an, die in allen sieben Wahlbezirken mit jeweils einem Bewerber auf der Liste steht. Auf den Listen von CDU und FW kandidieren 17 der 25 Bürgermeister des Landkreises sowie der Landtagsabgeordnete Klaus Burger. Im Wahlbezirk Sigmaringen-Land haben die Bewerber die besten Chancen- die 17 Kandidaten kämpfen um vier Mandate.