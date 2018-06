Pfullendorf vor 18 Stunden

22-Jähriger wird nach Toilettengang geschlagen

Nach Angaben der Polizei schlug am Samstag, gegen 3 Uhr, in einem Toilettenraum einer Gaststätte in der Hauptstraße von Pfullendorf ein noch unbekannter Täter dem 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht.