Die Erschließungsarbeiten für das Neubaugebiet Gassenwiesen in Otterswang stehen kurz vor dem Start. Die Firma Franz Blum GmbH aus Langenenslingen, welche den Zuschlag für die Maßnahme erhalten hat, wird in den kommenden Tagen mit den Erschließungsarbeiten beginnen. Die Arbeiten wurden fachlich vom Ingenieurbüro Kovacic aus Sigmaringen zusammen mit der Tiefbauabteilung der Stadt Pfullendorf sowie der Regionalnetze Linzgau GmbH ausgeschrieben.

Für das zwei Hektar große Neubaugebiet Gassenwiesen im Pfullendorfer Ortsteil, das an der Landesstraße 456 liegt, sind insgesamt 21 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen. Das Baugebiet befindet sich am östlichen Teil der Ortschaft. Die Andienung der Baustelle soll über die Dorfstraße erfolgen. Die Wohnbaugrundstücke sind zwischen rund 603 und 1028 Quadratmeter groß. Die Kosten für die Tiefbau-Erschließungsmaßnahmen belaufen sich auf rund 855 000 Euro.

Das Baugebiet soll ein Trennsystem fürs Wasser erhalten. Der Schmutzwasserkanal mündet im bestehenden Mischwasserschacht in der Dorfstraße. Der Regenwasserkanal mündet im westlichen Bereich direkt in den Kehlbach. Sämtliche Bauplätze erhalten sogenannte Kombischächten für Schmutz- und Regenwasser und diese werden an die Hauptkanäle angeschlossen. Zur Sicherstellung der Wasserversorgung des Baugebiets wird an die bestehende Wasserleitung in der Dorfstraße angeschlossen und eine Ringleitung bis zum Zusammenschluss im Bereich der L 456 verlegt. Die Randeinfassungen der neuen, 5,5 Meter breiten Straße werden aus Granitbordsteinen hergestellt, einschließlich der Straßenentwässerung und der Straßenbeleuchtung. Für eine schnelle Telekommunikations- und Glasfaserversorgung sollen die Kabelarbeiten und Hausanschlüsse durch den Zweckverband Oberschwäbische Elektrizitätswerke sorgen. Die gesamten Erschließungsarbeiten werden voraussichtlich – je nach Witterung – bis Ende Sommer dieses Jahres dauern.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellte Stadtbaumeister Jörg-Steffen Peter die Maßnahme vor, und ergänzte, dass der Name der geplanten Straße Gassenwiesen dem Gewannnamen entspreche. Für das Baugebiet gibt es nach Angaben der Verwaltung bereits Interessenten, darunter auch einheimische junge Familien, die in Otterswang bleiben wollen.