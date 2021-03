von Sk

Schaden von insgesamt 8000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen kurz nach 8 Uhr auf der Landstraße zwischen Otterswang und Pfullendorf. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge wollte ein 20-jähriger Autofahrer, der in Richtung Pfullendorf fuhr, einen vor ihm fahrenden Lastwagen mit Sattelauflieger überholen. Nachdem der Autofahrer ausgeschert hatte, bemerkte er den Gegenverkehr und brach seinen Überholvorgang ab. Hierbei prallte er aus Unachtsamkeit in das Heck des Sattelaufliegers. Am Auto entstand ein Schaden von 5000 Euro, am Lastwagen waren es 3000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, informiert die Polizei.