von Christl Eberlein

20 Jahre Ferienregion Nördlicher Bodensee: Das muss gefeiert werden, dachten sich die Beteiligten der touristischen Kooperation aus den Gemeinden Illmensee, Ostrach, Wald, Wilhelmsdorf und der Stadt Pfullendorf. Deshalb gibt es nun einen neuen Wanderführer. 20 Wanderrouten quer durch die Ferienregion sind darin enthalten. Am Dienstag wurden die druckfrischen Exemplare im Pfullendorfer Rathaus vom Vorsitzenden der Ferienregion Nördlicher Bodensee, Werner Müller, und Geschäftsführerin Ulrike Schwichtenberg vorgestellt.

Ehepaar gibt seit 40 Jahren Ratgeber heraus

4000 Exemplare sind zunächst verfügbar und für 3,50 Euro bei Touristinformationen und in der Buchhandlung Ravensbuch erhältlich. Verfasst und ausgearbeitet haben die Broschüre Christel und Helmut Voith. Das pensionierte Lehrerehepaar aus Friedrichshafen gibt seit fast 40 Jahren Ratgeber für Bodenseetouristen heraus und ist immer wieder auf der Suche nach schönen Ecken, besonderen Ausflugszielen sowie historischen und touristischen Sehenswürdigkeiten.

Arbeit an neuem Heft dauerte rund ein halbes Jahr

„Es ist ein Glücksgriff, dass uns Herr und Frau Voith das Angebot für den Wanderführer gemacht haben. Ein Werk mit persönlicher Note ist es geworden, ganz anders als die Wanderführer großer Verlage“, sagte Ulrike Schwichtenberg. Rund ein halbes Jahr lang wurde an dem Heft gearbeitet. Eigentlich sollten gar nicht so viele Wandertouren darin enthalten sein. Das Autorenehepaar hat alle Strecken mindestens zwei Mal beschritten und konnte einfach keine der 20 Wanderungen weglassen. „Sie waren alle so schön und mussten deshalb alle hinein“, erklärte Christel Voith. Einige der Wege waren den Voiths schon im Voraus bekannt, aber ein paar waren auch für die Vielwanderer am und um den Bodensee neu, erzählten sie.

Von leicht bis anspruchsvoll

„Rund um den Illmensee„, „Durch Wälder und Wiesen nach Aach-Linz“ und „Landschaftliche Vielfalt am Riedlehrpfad Burgweiler“ heißen einzelne Kapitel und sie halten das, was sie versprechen. Jede Tour wurde von den Autoren ganz genau beschrieben, es werden markante Stellen genannt, Wegeigenschaften erwähnt, Längen und Zeitangaben gemacht sowie Einkehrmöglichkeiten empfohlen. Jede Route ist auf einer eigenen Landkarte farbig markiert. Leichte Familienwanderungen findet man ebenso wie anspruchsvollere Premiumwege.

Angebot soll nicht nur Touristen ansprechen

Und von jedem der Wege waren Christel und Helmut Voith begeistert: „Das Wandern macht süchtig“, sagte Helmut Voith. So viele schöne Eindrücke und Bilder hätten sie in den vergangenen Monaten auf ihren Wanderungen in der Ferienregion Nördlicher Bodensee gesammelt. Geschäftsführerin Ulrike Schwichtenberg betonte: „Wir haben versucht, alle Gebiete, die zur Ferienregion gehören, abzudecken.“ Außerdem sei der Wanderführer nicht nur für Touristen entstanden. Auch einheimische Bewohner sollen mittels des Heftes wieder mehr in die Natur gelockt werden. Werner Müller erklärte: „Wir wollen zwar Touristik machen, aber auch einen Mehrwert für die hiesige Bevölkerung schaffen. Schließlich leben wir in einer sehr schönen Region.“

Neue Ratgeber für Radfahrer geplant

Auch wenn sich das neue Heft primär an Wanderer richtet, gibt es eine weitere große Zielgruppe, die die Touristiker ansprechen möchten: Radfahrer. Eine Radwanderkarte gibt es zwar schon länger, doch auch diese soll in den nächsten zwei Jahren überarbeitet werden, kündigten Müller und Schwichtenberg an. Durch das Land Baden-Württemberg und den Landkreis Sigmaringen seien bereits teilweise neue Beschilderungen der Radwege angebracht worden, erklärte die Geschäftsführerin. Neuerungen und Überarbeitungen der Wegstrecken sollen daher in den neuen Radwanderführer einfließen.