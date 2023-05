Eine leicht verletzte Person und Schaden in Höhe von rund 5000 Euro sind nach Polizeiangaben die Bilanz eines missglückten Überholmanövers am Mittwoch kurz nach 17 Uhr. Eine 18 Jahre alte Audi-Fahrerin setzte auf der L 286 bei Ostrach in einer leichten Rechtskurve zum Überholen eines Sattelzugs an und übersah dabei den Opel eines entgegenkommenden 55-Jährigen. Dieser musste nach rechts ausweichen, um eine Frontalkollision zu vermeiden. Dabei streifte sein Fahrzeug die Leitplanke. Zu einer Berührung mit dem Audi kam es dabei nicht. Eine 54-jährige Mitfahrerin in dem Opel erlitt bei dem Streifvorgang mit der Leitplanke leichte Verletzungen. Die 18-jährige Unfallverursacherin hat nun mit strafrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.