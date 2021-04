Eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Brüdern endete für einen der beiden im Krankenhaus Sigmaringen, informiert die Polizei. Der vorangegangene Streit eskalierte am Wohnort der beiden Jugendlichen. Nachdem der 17-Jährige zu Boden gegangen war, holte der jüngere Bruder einen Hammer aus dem Wohnhaus, mit dem er dem jungen Mann unvermittelt ins Gesicht schlug. Das Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Bereits im Vorfeld waren die beiden Jugendlichen und weitere Personen der Polizei an der Härle-Schule durch lautstarke Musik und Alkoholkonsum aufgefallen.