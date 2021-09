Im Stadtgarten gab es eine handfeste Auseinandersetzung zwischen vier Personen, die sich in einer siebenköpfigen Gruppe aufhielten. Nach derzeitigem Kenntnistand gerieten ein 28-Jähriger und ein 16-Jähriger mit zwei 18-Jährigen in Streit. In dessen Verlauf sollen die beiden 28- und 16-Jährigen ihre Kontrahenten durch Schläge im Gesicht verletzt haben. Als die hinzugerufenen Polizisten die Personalien der Beteiligten feststellen wollten, bespuckte und beleidigte der 16-Jährige die Beamten. Im Anschluss wurde der stark alkoholisierte Jugendliche in Gewahrsam genommen, wogegen er Widerstand leistete. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der Teenager auf dem Polizeirevier Bad Saulgau seinen Eltern übergeben. Den 28-Jährigen und den 16-Jährigen erwarten nun Anzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung, den Jüngeren zusätzlich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.