Am Anfang ist eine Idee gestanden: „Wir haben so tolle Arbeitsgemeinschaften und so viele Talente an unserer Schule. Wir müssen uns nicht verstecken. Ich wollte, dass wir mit dem Nussknacker als Schulgemeinschaft zeigen, was wir können“, sagte Lehrerin Susanne Fuchs. Mit ihrem Vorschlag zum klassenübergreifenden Großprojekt rannte sie bei der Schulleiterin offene Türen ein und so nahm das Ganze seinen Lauf. Es stecken viele Stunden Arbeit in dem Märchen. Krönender Abschluss waren zwei Aufführungen in der Stadthalle, in der jeweils rund 500 Zuschauer saßen.

Marie und Pate Drosselmeier bewundern den Nussknacker, was Fritzi nicht nachvollziehen kann. Unser Bild zeigt von links: Stella Thiel Gomez, Larissa Japs, Tammes Maciejczyk, Ela Celik und Nela Celik. | Bild: Kirsten Johanson

Die Vorlage für die Aufführung Das Kunstmärchen „Nussknacker und Mäusekönig“ (1816) stammt von E.T.A. Hoffmann. Es erzählt die Geschichte von Marie, Tochter des Medizinalrats Stahlbaum, die zu Weihnachten einen Nussknacker geschenkt bekommt. Der Komponist Tschaikowski vertonte die Erzählung. Der „Nussknacker“ ist eines der populärsten Ballette.

Tochter Marie erlebt die Zauberwelt von Nussknacker und Mäusekönig

Der Erzähler (Sidney Thelen) saß neben der Bühne in seinem Ohrensessel und nahm das Publikum mit auf eine Reise zwischen Traum und Wirklichkeit. Während im trostlosen Haushalt der Stahlbaums mit einer maximal genervten Mutter (Nela Celik) das Fantastische im Keim erstickt wird, erlebt Töchterchen Marie (Lena Brucker und Stella Thiel Gomez) in der schillernden Zauberwelt von Nussknacker und Mäusekönig die verrücktesten Dinge: Zinnsoldaten liefern sich einen Kampf mit Heerscharen von Mäusen.

Die Akrobaten begeisterten das Publikum mit Flick-Flack, Spagat und Salto. | Bild: Kirsten Johanson

Der ramponierte Nussknacker (Lukas Stern) entpuppt sich als verhexter Neffe (Mats Strüber) des Paten Drosselmeier (Larissa Japs) und die verwöhnte Prinzessin Pirlipat (Ellen Oberleiter) aus dem Puppenreich treibt ihre Eltern (Ahmet Sivil und Mara Deufel) zur Verzweiflung.

Mischung aus Schauspiel, Tanz, Akrobatik und Musik

Das Publikum genoss die Mischung aus Schauspiel, Tanz, Akrobatik und Musik. Big Band und Instrumental-AG hatten sich an die Kompositionen von Tschaikowski herangewagt und liefen beim Tanz der Rohrflöten, dem Marsch der Zinnsoldaten oder dem Blumenwalzer zur Hochform auf.

Mitwirkende baden im verdienten Applaus

Nach der letzten Szene durften die Mitwirkenden im verdienten Applaus baden. Es kamen noch einmal alle Akteure auf die Bühne, auch jene, die hinter den Kulissen Aufgaben übernommen hatten: Technik, Bühnenbild, Kostüm und Maske. Das Orchester spielte zum Abschied einen Walzer und alle drehten sich in fröhlicher Runde im Dreivierteltakt. „Ich bin stolz, eine Schulleitung zu haben, die ein solches Projekt ermöglicht“, bedankte sich Susanne Fuchs bei Anette Ebinger.

Auch das Lehrerkollegium war involviert: hier (von links) die königlichen Mäuse Stefan Löw, Katja Schumacher und Björn Gebhard. | Bild: Kirsten Johanson

Schülerin Nela richtete den Dank an das Leitungstrio Anette Ebinger, Susanne Fuchs und Stefan Löw: „Sie haben uns für das Theater begeistert!“ Die Rektorin strahlte über das ganze Gesicht: „Alle haben das Projekt mitgetragen und es war eine Freude zu erleben, wie die Schüler zusammengewachsen sind.“