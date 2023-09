Illmensee – Die MTB (Mountainbike)-Challenge des Sportvereins Illmensee ist als beliebtes Radsportereignis in der Region etabliert. Am Samstag, 16. September, findet das Event bereits zum elften Mal statt. Start und Ziel der MTB-Challenge ist an der Drei-Seen-Halle. Über eine elektronische Zeitmessung wird im Start-Zielbereich permanent über das Renngeschehen informiert. Die Kurzdistanz über 15 Kilometer und 300 Höhenmeter startet um 12.30 Uhr und führt in einem großen Bogen rund um den Illmensee. Beim Hauptrennen über 45 Kilometer und 900 Höhenmeter drehen die Radsportler drei Runden auf der Strecke.

Gravelbikes und Teamwertung

In diesem Jahr ist ein neues Organisationsteam am Start. „Uns ist es gelungen, die Arbeit des Orga-Teams auf mehrere Schultern zu verteilen und ein neues Team zu gründen“, sagt Sascha Baier, Vorsitzender des Sportvereins Illmensee und Mitglied des MTB-Challenge Organisations- Teams. Alle neuen Organisations-Teammitglieder waren bislang nicht an der Organisation der Veranstaltung beteiligt, sondern nur Teilnehmer, oder verrichteten am Renntag Hilfsdienste. „Wir sind gespannt, ob alles klappen wird, und wie wir uns bei etwaigen Unwägbarkeiten schlagen werden“, so Baier. Neu in diesem Jahr ist auch, dass der Wettbewerb nun für Gravelbikes zugelassen ist. Gravelbikes sind geländegängige Fahrräder mit breiteren Reifen. Sascha Baier fährt fort: „Wir haben uns entschieden, dieses Jahr eine neue Wettkampfklasse aufzunehmen. Gravelbikes sind in aller Munde und dürfen heuer zum ersten Mal in Illmensee genutzt werden. Außerdem gibt es neuerdings eine Teamwertung.“

Familiäres Flair

An der Illmenseer MTB- Challenge werden besonders das familiäre Flair und die ungezwungene Stimmung geschätzt, die die Teilnehmer und Zuschauer dazu bringt, nach dem Rennen noch einige Stunden in Illmensee zu verweilen. Sascha Baier sagt: „Es ist ein kleines Volksfest, bei dem das ganze Dorf zusammenkommt und einen Wettkampf verfolgt, der um das Herz der Gemeinde herum ausgetragen wird.“ Wichtiger Bestandteil des Rennens ist die Gemeindewertung, die jedes Jahr hart umkämpft ist. Auch in den verschiedenen Altersklassen gibt es wertvolle Preise zu gewinnen. “Von der sportlichen Seite aus gesehen, ist es eine sehr heterogene Veranstaltung“, beschreibt Sascha Baier. „So sind in der Vergangenheit sowohl Hobbysportler als auch überregional erfolgreiche Fahrer/innen am Start gewesen.“

Spieleanhänger für Kinder

Am 16. September kommt der „Minifant“ nach Illmensee. Der „Minifant“ ist ein bunt bemalter Anhänger, der bis unters Dach gefüllt ist mit Spielsachen. Während der Challenge können sich Kinder an den Spielsachen aus dem großen Anhänger bedienen.

Die Geschichte der MTB-Challenge

Der SV Illmensee hatte von 2007 bis 2011 den Ausdauer-Wettbewerb „Highlander“ mit fünf Disziplinen – Schwimmen, Laufen, Inline skaten, Rennradfahren und MTB-Fahren – veranstaltet. Die einzelnen Teilstrecken konnten auf verschiedene Personen verteilt oder der gesamte Parcours als Einzelperson absolviert werden. 2012 wurde dann in Eigenregie das erste MTB-Rennen veranstaltet. Eine kleine Gruppe ehemaliger Fußballer, die inzwischen teilweise begeisterte MTB-Fahrer sind, übernahmen den Organisationsaufwand. Am Renntag selbst sind dann viele Mitglieder des Sportvereins Illmensee als Helfer im Einsatz. Das bisherige Organisations-Team hatte bis einschließlich 2022 zehn Rennen organisiert und sich mit dem Jubiläumsrennen als Abschluss aus der Organisation der MTB-Challenge zurückgezogen.

Laut Baier leiden Radrennen und Laufveranstaltungen in den vergangenen Jahren unter rückläufigen Teilnehmerzahlen. Ab einer bestimmten Teilnehmerzahl lohne sich der Aufwand nicht mehr und die Sponsoren hätten dann auch weniger von ihrem Engagement.

Die komfortable Möglichkeit der Online-Anmeldung macht es möglich, dass sich die Fahrerinnen und Fahrer kurzfristig anmelden. Viele Teilnehmer warten ab, wie das Wetter wird und melden sich erst auf den letzten Drücker an. Erst am Vortag der Veranstaltung kann das Organisationsteam wissen, ob die Veranstaltung in Bezug auf die Teilnehmerzahl ein Erfolg ist. Tatsächlich nutzen sogar viele die Option der Nachmeldung am Wettkampftag.

Sportverein Illmensee und MTB-Challenge

Der Sportverein Illmensee ist ein Mehrspartenverein und bietet ein vielfältiges Breitensportprogramm für alle Altersklassen. Seit 2012 veranstaltet er jährlich die MTB-Challenge. Alle Informationen, Anmeldung und Startzeiten zur elften MTB-Challenge sind auf der Homepage aufgelistet.

http://www.sv-illmensee.de/mtb-challenge