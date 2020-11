Die katholische Kirchengemeinde hatte für die Bücherei bei der Kommune einen Zuschussantrag in Höhe von 1000 Euro gestellt. Dem stimmte der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zu.

Leiterin Irma Roth: „Gut aufgestellt“

Im Zuhörerraum saß Leiterin Irma Roth vom Bücherei-Team, das aus 13 ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besteht. „201 aktive Leser nutzen die Bücherei“, berichtete Roth. „In 2019 hatten wir 8500 Ausleihen. Jedes Medium, das wir besitzen, wird 2,5 Mal ausgeliehen. Wir sind gut aufgestellt und haben keine Angst, dass die Bücherei geschlossen wird.“

Auch Schulkinder gehören zu den fleißigen Besuchern. Montags gehört die Bücherei im Pfarrhaus den Kindern. Die Schule habe jetzt einen eigenen Schlüssel erhalten, denn das Ausleihteam dürfe aufgrund von Corona nicht mit so vielen Kindern in Kontakt kommen. „Am Dienstag wird dann für den normalen Betrieb desinfiziert“, informierte die Leiterin.

Online-Ausleihe ein Vorteil

Neu kam 2020 die Online-Ausleihe hinzu, was sich in Zeiten der Corona-Krise als Vorteil erweist. Die vorbestellten Medien können sonntags und mittwochs abgeholt werden. Am Thema E-Books sei man dran, aber die Software-Anschaffung sei mit zu hohen Kosten verbunden. Allseits wurde bedauert, dass in Zeiten der Pandemie die jährliche Weihnachtsbuchausstellung in der Drei-Seen-Halle nicht stattfinden wird.